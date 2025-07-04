İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 119 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 119 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İzmir\'de Yolsuzluk Operasyonu: 119 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
04.07.2025 11:54
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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve CHP İl Başkanı Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 119 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 139 şüpheliden, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 119 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda sürdürülen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun bulunduğu 119 şüpheli, çevik kuvvet polisleri eşliğinde otobüslerle sağlık kontrolü için hastanelere götürüldü.

Şüpheliler, daha sonra İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 119 şüpheliden 1 şüpheli savcılıktan serbest bırakılırken, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 99 şüpheli tutuklama talebiyle, 19 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan 20 şüphelinin ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden serbest bırakıldığı belirtildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu öğrenilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 119 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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