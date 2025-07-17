İzmir'de Yolsuzluk Soruşturması: 214 Milyon Lira Fazla Ödeme

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İZBETON AŞ'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hazırlanan iddianamede, iş makinası ve araç kiralama hizmeti ihalelerinde toplam 214 milyon 794 bin 655 lira fazla ödemenin yapıldığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönelik "yolsuzluk" soruşturmasının "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" soruşturması tamamlandı.

Soruşturma kapsamında aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 30'u tutuklu 56 şüpheli hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla iddianame hazırlandı.

İddianamede şüphelilerin, "2023 yılında 'İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı" adı altında ve 2024 yılı için ise "Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı" adı altında gerçekleştirilen hizmet işleri ihalesinde "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçunu birden fazla kez zincirleme şekilde işledikleri belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının da müşteki olarak yer aldığı iddianame mahkemeye sunuldu.

2 eylem olarak nitelendirilen suçlamaların ilkinde, İZBETON tarafından yapılan iş makinası ve araç kiralama hizmet alımı ihalelerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelendiği, usul yönünden bazı eksiklikler tespit edilince hukuki sorumluluğu bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

İhale sonrası firmalara yapılan hak ediş ödemelerinin incelendiği vurgulanan iddianamede, fiili çalışma saatlerinin sisteme kaydedilmediği, araçların günlük 6,5 saat çalışmış gibi gösterildiği ancak belgelerin araçların gerçekte ne kadar çalıştığını göstermediği kaydedildi.

İddianamede, 2023 ve 2024 yıllarına ait hak edişlerdeki araç çalışma saatlerinin araç takip sistemindeki fiili çalışma saatleriyle karşılaştırıldığı aktarıldı.

Hak edişlerdeki çalışma saatlerinin araç takip sisteminden raporlanan çalışma saatlerinden fazla olduğunun tespit edildiğine dikkatin çekildiği iddianamede, araç takip sisteminden elde edilen veriler doğrultusunda 2023 ve 2024 yıllarında fiyat farkı dahil 199 milyon 434 bin 653 lira fazla ödemenin yapıldığı vurgulandı.

İZBETON AŞ tarafından yüklenici firmaya yapılan fazla ödemelerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da aynı şekilde İZBETON AŞ'ye yapıldığının vurgulandığı iddianamede, 2023 ve 2024 yıllarında fiyat farkı dahil olmak üzere toplam 205 milyon 184 bin 469 lira fazla ödemenin yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede ikinci eylem olarak yer alan bölümde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından "İş Makineleri ve Kara Taşıtları Kiralanması Hizmet Alımı" adı altında 2023 ve 2024 yılları içerisinde gerçekleştirilen iki ihalenin yüklenicisi olan İZBETON AŞ'nin bu ihalenin gereklerini karşılamak amacıyla kendi bünyesinde gerçekleştirdiği aktarıldı.

"2 Ay Süreli İş Makinesi ve Araç Kiralama Hizmeti Alımı" işlerine ait hak edişlerde yer alan bazı araçların aynı aylarda ve aynı günlerde İZBETON AŞ'nin bir başka ihalesi olan "İzmir İl Sınırları İçerisinde Nakliye Hizmeti Alım İşi"nin hak edişinde de yer alması nedeniyle iki seferde 3 milyon 683 bin 392 ve 1 milyon 712 bin 118 lira yersiz bir ödeme yapıldığı iddianamede yer aldı.

İiddianamede, ayrıca bazı araçların fiilen çalıştığına dair hiç bir veri olmamasına rağmen yüklenicisi firmaya 2024 yılı Ocak ayı hak edişine de toplam 4 milyon 214 bin 676 lira tutarında yersiz bir ödeme yapıldığının rapor edildiği dile getirildi.

Sanık ifadeleri

Suçlamaya konu olan ihale sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Hizmet Alımları Şube Müdür Vekili olarak görev yapan Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ile o dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Daire Başkanlığında çalışan Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz'ın ifadeleri şüpheli sıfatıyla iddianamede yer aldı.

Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz, ihalenin sözleşmesi imzalandıktan sonra sözleşmenin ifası sürecinde kontrolör olarak görevlendirildiğini ifade etti.

Sözleşmenin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBETON AŞ arasında olduğunu belirten Yılmaz, "Yaptığım kontrollük çerçevesinde herhangi bir fazla ödemeye sebebiyet vermedim. Yersiz ödeme olarak belirtilen tutar motor saatlerinden tespit edilen saatlik çalışmanın içerisindedir. Bu da şartname ve sözleşmesine uygun olduğundan haksız bir ödeme olmamıştır. Ben görev yaptığım kontrollerde motor çalışma saatleri dışında hiçbir ödemeye izin vermedim ve imza atmadım. Çünkü görev sürem boyunca herhangi usulsüzlüğe şahit olmadım." dedi.

Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ise ihale komisyonunda başkan olarak görev aldığını söyledi.

İhale onaya sunulduktan sonra görevinin sona erdiğini savunan Güzel, Onas İnşaat ile Asyol firmalarının ihalelerinin süreci hakkında bilgi sahibinin olmadığını aktardı.

İddianamede, eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın ifadelerine de yer verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığınca düzenlenen raporlardaki tespitlerin taraflı ve yanlış olduğunu savunan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"İç denetim raporlarındaki tespitler afaki ve somut belgeye dayanmıyor. Bu işlerin kesin kabulünün yapılıp yapılmadığını bilmemekle beraber söz konusu firmaların alacaklarından ve teminatlarından kesilmesi mümkündür. Bunların yapılması yerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve birkaç bürokratın siyaseten geçmiş döneme ilişkin kötü niyetlerinin sonucu olarak iç denetim raporları savcılığa bildirilmiştir. Kendi içinde hukuken düzeltilmesi mümkün meseleler bir suç gibi gösterilmeye çalışılmış, hatalı raporlarla suç uydurulma cihetine gidilmiş böylelikle hem yargı boşuna meşgul edilmiş hem de siyasi intikam uğruna tarafımızın itibarı ile oynanmıştır."