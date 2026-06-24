İzmir'de Yurttaş Meclisleri Selçuk'ta Başladı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı yerel yönetim anlayışıyla yürüttüğü Yurttaş Meclisleri'nin ikinci etap toplantıları Selçuk'ta başladı. Yurttaşlar su yönetiminden sağlığa, kültürel mirastan altyapıya kadar birçok konuda görüş ve önerilerini paylaşırken, ortaya çıkan öneriler belediye politikalarına yön veren raporlara dönüştürülecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yurttaş Meclisleri, kent genelinde büyüyerek devam ediyor. İlk etapta Seferihisar, Menderes ve Torbalı'da düzenlenen toplantıların ardından ikinci etap buluşmaları Selçuk, Tire ve Bayındır'da başladı.

Selçuk'taki toplantıda yurttaşlar, kent yaşamına ilişkin görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi, ortaya çıkan fikirlerin gelecekte belediye politikalarına yön vermesi amaçlanıyor. 30 ilçede gerçekleştirilecek toplantıların ardından, İzmir genelini kapsayan bir Yurttaş İl Meclisi oluşturulacak. Böylece mahallelerden ilçelere taşınan sorunlar ve çözüm önerileri kent ölçeğinde değerlendirilerek somut politika önerilerine dönüştürülecek. Yurttaş Meclisleri kapsamında düzenlenen toplantılar kasım ayına kadar sürecek.

ÇAKAL: "YURTTAŞLAR KENT YÖNETİMİNE DOĞRUDAN KATILIYOR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürü Deniz Kesimler Çakal, Yurttaş Meclisleri'nin her ilçenin kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğini belirterek, "Selçuk'ta kıyı alanları, su yönetimi ve sağlık başlıkları ele alındı. Vatandaşlarımız kent yönetimine doğrudan katılma fırsatı buldukları için oldukça heyecanlı ve memnun. Her ilçenin kendi demografik yapısına ve ihtiyaçlarına göre farklı temalar belirleniyor. Toplantılardan elde edilen veriler İzmir Planlama Ajansı tarafından analiz edilerek raporlaştırılacak. Yurttaşlarımızın yaşadıkları sorunları da ayrıca kayıt altına alarak ilgili birimlerimize ulaştıracağız. 30 ilçedeki toplantıları tamamladıktan sonra bir İzmir İl Meclisi oluşturacağız. Burada tüm ilçelerden gelen görüş ve öneriler yurttaşlarımızla paylaşılacak. Ortaya çıkan politika önerilerinin somut eylemlere dönüşmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçecek" diye konuştu.

YAVAŞ: "EFES'İN GÖLGESİNDE KÜLTÜR EKSİKLİKLERİ KONUŞULDU"

Toplantıya katılan Arkeolog Yusuf Yavaş ise Selçuk'un dünyanın en önemli kültürel miras alanlarından birine ev sahipliği yapmasına rağmen sosyal ve kültürel altyapı eksiklikleri yaşadığını söyledi. Selçuk'ta bu tür toplantılara ciddi ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yavaş, "Dünyanın tanıdığı kültürel mirasların tam ortasındayız. Bu kültür varlıkları hepimizin ve çocuklarımızın bize emanetidir. Bize bırakılan bu mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Kültürü koruyarak gelişmek mümkündür" dedi.

ÇALIKUŞU: BU TOPLANTILAR BİZE UMUT VERİYOR

Toplantıda söz alan yurttaşlar ise yaşadıkları mahallelerdeki sorunları dile getirdi. Öznur Çalıkuşu, Yurttaş Meclisi toplantısının kendisine umut verdiğini belirterek, "Yıllardır vatandaşlar sorunlarını anlatır ancak çoğu zaman sonuç alınacağına dair bir güven oluşmaz. Bugün burada yapılan çalışmaları görünce umutlandım. Toplanan verilerin değerlendirileceğine ve ortak akılla çözüm üretileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

YURTTAŞ MECLİSLERİ 30 İLÇEYE YAYILACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı demokrasi modeli olarak hayata geçirdiği Yurttaş Meclisleri, kasım ayına kadar kentin 30 ilçesinde gerçekleştirilecek. İlk etapta Seferihisar, Menderes ve Torbalı'da düzenlenen toplantıların ardından ikinci etap buluşmaları Selçuk, Tire ve Bayındır'da başladı. Temmuz ayında Beydağ, Kiraz ve Ödemiş'te devam edecek toplantılar, ilerleyen aylarda Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar, Gaziemir, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Buca, Kemalpaşa, Çeşme, Karaburun, Urla, Aliağa, Foça, Menemen, Bergama, Kınık ve Dikili'de yapılacak. Katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, izmiryurttasmeclisi.izmir.bel.tr sitesinden başvuru yapabilir.