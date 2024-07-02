İzmir'de Yürüyen Merdiven Arızası: Yolcular Ters Yöne Koştu, Bazıları Düştü - Son Dakika
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İzmir'de Yürüyen Merdiven Arızası: Yolcular Ters Yöne Koştu, Bazıları Düştü

İzmir\'de Yürüyen Merdiven Arızası: Yolcular Ters Yöne Koştu, Bazıları Düştü

İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdivenin, üzerinde yolcular bulunduğu sırada bir anda ters yönde hareket ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 11 kişi hafif yaralandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaparak arızanın nedenini belirlemek üzere çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

02.07.2024 11:46
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İZMİR'de Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdivenin, üzerinde yolcular bulunduğu sırada bir anda ters yönde hareket ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir vatandaşın düşmemek için ters yöne koştuğu bazı yolcuların ise merdivenden düştüğü görüldü.

Konak ilçesinde Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, dün sabah üzerinde yolcular bulunduğu sırada bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 11 kişi, hafif yaralandı. Yaralananlara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada; "Üçyol Metro İstasyonu yürüyen merdivenlerinin servis ve bakımı, arızanın meydana gelmesinden 1 gün önce, 30 Haziran'da yapıldı. Söz konusu arızanın nedenini belirlemek üzere Metro AŞ teknik ekipleri ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi uzmanları birlikte çalışmaktadırlar; ayrıca eşzamanlı olarak hukuki inceleme başlatılmıştır" denildi.

Diğer yandan yürüyen merdivenin ters yönde hareket ettiği anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir anda arıza yapan merdivenden düşmemek için bir vatandaşın ters yöne doğru koştuğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca bazı yolcuların yere düştüğü anlar yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yürüyen Merdiven Arızası: Yolcular Ters Yöne Koştu, Bazıları Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Yürüyen Merdiven Arızası: Yolcular Ters Yöne Koştu, Bazıları Düştü - Son Dakika
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