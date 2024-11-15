İzmir'deki Davada Ailelerden Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'deki Davada Ailelerden Tepki

Geniş Video İzle

İzmir'de iki kişinin ölümüne neden olan olayda tutuklu sanıkların aileleri kararlara itiraz etti.

15.11.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - İzmir'de iki kişinin hayatını kaybettiği ve hem İZSU hem de GDZ Elektrik'ten toplam 42 kişinin yargılandığı davanın üçüncü gün duruşmaları tamamlandı. Tahliye kararı verilmeyen bazı sanık aileleri, karara tepki gösterdi. Aileler, sadece ölenlerin yakınlarının değil, sanık yakınlarının da mağdur olduğunu ifade ederek, "Aileler de mağdur, çocuklar da mağdur. Okulda bütün çocuklar zorbalık görüyor. 'Babanız katil mi?' diyor. Yargısız infaz yapıyorsunuz. Ailelerin hiçbirini görmüyorsunuz. Buradaki ailelerin hepsi perişan" dedi.

İzmir'de 12 Temmuz'daki sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımından dolayı hayatları kaybetmişti. Olayın ardından aralarında İZSU ve Gdz Elektrik AŞ.'den İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gdz Elektrik'te Dağıtım Sistemi İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu toplam 42 kişinin yargılandığı ve İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üç gün süren duruşmaları tamamlandı.

Ara karar açıklandı

Sanıkların, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan" 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, ara karar açıklandı.

Buna göre, tutuklu iki sanık tahliye edildi ve olay bölgesinde yeni bilirkişi incelemesinin yapılmasına karar verildi. Diğer 11 tutuklu sanığa ise tahliye kararı çıkmadı

Tutuklu sanıkların ailelerinden bazıları "Adalet istiyorum, adalet mülkün temelidir" diye bağırarak, karara tepki gösterdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, tüm sanık yakınlarını salondan çıkardı.

Adliye önünde tepki...

Daha sonra bazı tutuklu sanık yakınları mağdur olduklarını ileri sürerek, şunları söyledi:

"Sadece ölen insanlar değil mağdur. Aileler de mağdur, çocuklar da mağdur. Okulda bütün çocuklar zorbalık görüyor. 'Babanız katil mi?' diyor. Bizim eşlerimiz katil değil! O adamlar canlarını burnuna takarak elektriği size veriyor. İZSU da çalışıyor. Herkes işini yaptı. Sadece bir kazaydı, sadece bir kaza. Kimse bunu anlamıyor. Ben anlıyorum. Onların da çocukları öldü, canları yanıyor. Ama suçsuz yere insanların içeride olması, onların vicdanını rahatlatmayacak. Aksine suçlular dışarıda olacak. Yapmayın ya, yapmayın. Yargısız infaz yapıyorsunuz. Ailelerin hiçbirini görmüyorsunuz, siz kimseyi görmüyorsunuz. Bakın buradaki ailelerin hepsi perişan."

İzmir\'deki Davada Ailelerden Tepki
Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Adliye, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki Davada Ailelerden Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:00 Başdanışman Uçum: Şehit yakını, ’Terör Bitsin, Öcalan’ı Serbest Bırakın’ dedi Başdanışman Uçum: Şehit yakını, 'Terör Bitsin, Öcalan'ı Serbest Bırakın' dedi
12:41 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü
12:06 Rize’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
18:19 Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma’nın yeni teknik direktörü Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma'nın yeni teknik direktörü
18:05 Sinan Kaloğlu’na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur Sinan Kaloğlu'na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:45 Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
17:13 Sağlıkçılardan dev kadro talebi Sağlıkçılardan dev kadro talebi
17:08 Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig’de sezonun gol kralı Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig'de sezonun gol kralı
16:56 İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı
16:49 Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 13:51:10. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'deki Davada Ailelerden Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.