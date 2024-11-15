İzmir\'deki Davada Ailelerden Tepki

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - İzmir'de iki kişinin hayatını kaybettiği ve hem İZSU hem de GDZ Elektrik'ten toplam 42 kişinin yargılandığı davanın üçüncü gün duruşmaları tamamlandı. Tahliye kararı verilmeyen bazı sanık aileleri, karara tepki gösterdi. Aileler, sadece ölenlerin yakınlarının değil, sanık yakınlarının da mağdur olduğunu ifade ederek, "Aileler de mağdur, çocuklar da mağdur. Okulda bütün çocuklar zorbalık görüyor. 'Babanız katil mi?' diyor. Yargısız infaz yapıyorsunuz. Ailelerin hiçbirini görmüyorsunuz. Buradaki ailelerin hepsi perişan" dedi.

İzmir'de 12 Temmuz'daki sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımından dolayı hayatları kaybetmişti. Olayın ardından aralarında İZSU ve Gdz Elektrik AŞ.'den İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gdz Elektrik'te Dağıtım Sistemi İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu toplam 42 kişinin yargılandığı ve İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üç gün süren duruşmaları tamamlandı.

Ara karar açıklandı

Sanıkların, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan" 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, ara karar açıklandı.

Buna göre, tutuklu iki sanık tahliye edildi ve olay bölgesinde yeni bilirkişi incelemesinin yapılmasına karar verildi. Diğer 11 tutuklu sanığa ise tahliye kararı çıkmadı

Tutuklu sanıkların ailelerinden bazıları "Adalet istiyorum, adalet mülkün temelidir" diye bağırarak, karara tepki gösterdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, tüm sanık yakınlarını salondan çıkardı.

Adliye önünde tepki...

Daha sonra bazı tutuklu sanık yakınları mağdur olduklarını ileri sürerek, şunları söyledi:

"Sadece ölen insanlar değil mağdur. Aileler de mağdur, çocuklar da mağdur. Okulda bütün çocuklar zorbalık görüyor. 'Babanız katil mi?' diyor. Bizim eşlerimiz katil değil! O adamlar canlarını burnuna takarak elektriği size veriyor. İZSU da çalışıyor. Herkes işini yaptı. Sadece bir kazaydı, sadece bir kaza. Kimse bunu anlamıyor. Ben anlıyorum. Onların da çocukları öldü, canları yanıyor. Ama suçsuz yere insanların içeride olması, onların vicdanını rahatlatmayacak. Aksine suçlular dışarıda olacak. Yapmayın ya, yapmayın. Yargısız infaz yapıyorsunuz. Ailelerin hiçbirini görmüyorsunuz, siz kimseyi görmüyorsunuz. Bakın buradaki ailelerin hepsi perişan."