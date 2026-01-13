İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın Jaguarı Juliet Yaşama Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın Jaguarı Juliet Yaşama Veda Etti

13.01.2026 15:40  Güncelleme: 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 yaşındaki dişi jaguar Juliet, ileri yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yaşamını yitirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Juliet, doğal yaşamda koruma altındaki türler arasında yer alıyordu.

(İZMİR) - İleri yaşına bağlı sağlık sorunları oluşan ve bu nedenle özel bakım altına alınan 18 yaşındaki dişi jaguar Juliet, son günlerini güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirdiği İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Darıca'daki özel hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından 18 yaşındaki dişi jaguar Juliet, yaşamının son dönemini güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alınarak kasım ayında İzmir'e getirildi.

İleri yaşına bağlı sağlık sorunları ortaya çıkan Juliet'in, son günlerinde konforu, bakımı ve huzuru için tüm imkanlar seferber edilmesine rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sessiz seyreden hastalık

İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, ocak ayı başında 18 yaşındaki dişi jaguar Juliet'te solunum sıkıntısı fark edilmesi üzerine veteriner hekimler tarafından derhal müdahalede bulunuldu. Oksijen desteği, inhalasyon uygulamaları ve destekleyici tedaviler hızla başlatıldı ancak ileri yaşı ve altta yatan uzun süredir sessiz seyreden bir hastalığın ağırlaşması nedeniyle Juliet kurtarılamadı. Juliet'in ölümünün ardından yapılan nekropsi bulgularının, kaybın ani gelişen bir durumdan değil, uzun süreye yayılan hastalık sürecinin ilerlemesinden kaynaklandığını ortaya koyduğu bildirildi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkilileri,  "Deneyimli kadromuzla bakımını üstlendiğimiz Juliet ile daha uzun süre birlikte olamamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa'da doğdu

Fransa'da doğan Juliet yaşamının büyük bölümünü Türkiye'de geçirdi. Doğal yaşamda ortalama 12–15 yıl yaşayan jaguarlar; yaşam alanlarının tahrip edilmesi, ormansızlaşma, kaçak avcılık ve insan faaliyetleri nedeniyle sayıları her geçen gün azalan ve korunması gereken türler arasında yer alıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Jaguar, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın Jaguarı Juliet Yaşama Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:26:42. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın Jaguarı Juliet Yaşama Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.