İzmir'deki elektrik akımı olayında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İzmir'deki elektrik akımı olayında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, aralarında İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.

26.07.2024 11:33
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İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan aralarında İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun çıkmasının ardından dün gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ile eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun aralarında bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü önünde toplanan yakınları, sevk sırasında şüphelileri alkışladı.

Öte yandan Ordu'da yakalanan 1 şüphelinin ifadesinin SEGBİS aracılığıyla alınacağı bildirildi.

Olay ve soruşturma

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken, 1'inin kanser tedavisi gördüğü, diğerinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dün, bilirkişi raporunun çıkmasının ardından ek gözaltı talimatı verilen 11 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki elektrik akımı olayında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki elektrik akımı olayında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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