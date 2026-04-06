İzmir'de Meslek Fabrikası Nöbeti… CHP İzmir Milletvekili Arslan: 4,5 Milyon İzmirliyi Tahliye Etmeye Çalışıyorsunuz. Bu Karar Hukuksuzdur

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi nedeniyle sabah saatlerinde giriş ve çıkışları polis tarafından kapatılan Meslek Fabrikası önünde nöbet devam ederken alana gelen CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, "Burası İzmir'in malıdır. Bu bina 20 bin İzmirliye hizmet etmiştir. Buradan tahliye etmek istedikleriniz gençlerimizdir, kadınlarımızdır, Fırsat eşitliğinden istifade etmek isteyen kime oy vermiş olursa olsun 4,5 milyon İzmirliyi tahliye etmeye çalışıyorsunuz. Bu karar hukuksuzdur" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen ve hakkında yasal sürecin devam ettiği Meslek Fabrikası'nın tahliyesi için verilen iki haftalık süre bugün sona erdi.

Tahliye süresinin sona ermesinin ardından sabah saatlerinde Meslek Fabrikası'na polis ekipleri tarafından binaya giriş ve çıkışlar kapatıldı. İçeride tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edilirken, belediye avukatının uyarısına rağmen kişisel bilgisayarlara ve evraklara da el konulduğu kaydedildi.

Bina önünde personel ve siyasilerin nöbeti devam ederken CHP İzmir Milletvekili Ednan yaşananlara ilişkin açıklama yaptılar.

"Bu bina 20 bin İzmirliye hizmet etmiştir"

Kurumun İzmir'in tamamına hizmet ettiğinin altını çizen Arslan, "'Millet iradesi' deyip onu hiçe sayanların, sabahın 05.00'inde seçilmiş belediye başkanlarına yaptıkları gibi, İstanbul İl binamızı abluka altına aldıkları gibi maalesef bugün kardeşliğin ve barışın kenti İzmir'de Meslek Fabrikası'nı da bir polis ablukası ile işgal etmeye, çökmeye çalışıyorlar. AKP'li siyasetçilere şunu söyledik: Burası İzmir'in malıdır. Bu bina 20 bin İzmirliye hizmet etmiştir. Buradan tahliye etmek istedikleriniz gençlerimizdir, kadınlarımızdır, Fırsat eşitliğinden istifade etmek isteyen kime oy vermiş olursa olsun 4,5 milyon İzmirliyi tahliye etmeye çalışıyorsunuz" dedi.

"Burası yıllarca işletilmiş, akabinde belediyeye tescil edilmiştir"

Mülkün tamamının İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu hatırlatan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar hukuksuzdur. Çıkarmış olduğunuz bir yasayla vakıflara ait bir çivi izi olsa dahi var olan taşınmazların vakıflar adına tescil edilmesi doğru değildir. 1926 yılında başlamış bir süreçle Mustafa Kemal imzasıyla 8 taksitle İzmirlinin cebinden ödenen parayla alınmış mülk, İzmirlinindir. Burada herhangi bir vakıf yoktur. Burası yıllarca işletilmiş, akabinde belediyeye tescil edilmiştir. 2007 yılında söz edilen vakfın şerhi 1,6 milyon lira ile alınarak kaldırılmıştır. Yapılan işlem hukuksuzdur. Vakıflar kendi bünyesinde bulunan taşınmazları kontrol edemezken, halli hazırda İzmirlilerin kullandığı binanın tahliye edilmesi büyük talihsizliktir. Bu yanlışlıktan dönülmesi gerekiyor."

"Gelin İZBB ile el ele Elektrik Fabrikası'nı ayağa kaldıralım"

AK Partili siyasetçilere çağrıda bulunan Arslan, şunları söyledi:

"AK Partili siyasetçilere İzmir'in ruhuna uygun çağrı yapmak istiyorum. Elektrik fabrikası yıkılmak üzere. Bu tür alanları kente kazandırmak istiyorsanız, elektrik Fabrikası'nda ne yapmak istiyorsanız gidin orada yapın. Kültür mirasını ayağa kaldırın. İzmirliye bu kötülüğü yapmayın. Gelin İZBB ile el ele Elektrik Fabrikası'nı ayağa kaldıralım. İzBB elektrik fabrikası ihalesine girdi. En yüksek teklifi verdi ama vermediniz. Burada ne muradınız varsa orada yapalım. Bu mülk İzmirlinin mülküdür. Bir sandık koyalım, buna İzmirli karar versin. Derhal bu işlem sona erdirilmelidir. Hukukun vereceği nihai karar beklenmelidir."