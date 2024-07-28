İzmir'deki Nükleer Atıkların Temizliği Hakkında Açıklama - Son Dakika
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İzmir'deki Nükleer Atıkların Temizliği Hakkında Açıklama

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, İzmir'deki nükleer atıkların temizlenmeye başlandığı haberleri üzerine açıklama yaparak, temizlik sürecinin uzmanlar tarafından denetlenmesi ve bilimsel yöntemlerle şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

28.07.2024 12:27
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(İZMİR) - " İzmir'in Çernobil'i" olarak bilinen nükleer atıkların temizlenmeye başlandığı yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yapan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Temizlik süreci uzmanlardan oluşacak komisyonun denetiminde, bilimsel yöntemlerle ve yerel yönetimler, kamuoyu bilgilendirilerek şeffaf şekilde yürütülmelidir" dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "İzmir'in Çernobil'i" olarak bilinen ve 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen tehlikeli atıkların, Ekovar firması tarafından temizlenmeye başlandığı haberleri üzerine, bölgede açıklama yaptı. Ekovar firmasının, temmuz ayının başında belediyeye gönderdiği yazıda, 8 Temmuz itibarıyla alanı temizlemeye başlayacakları bilgisini paylaştığını söyleyen Belediye Başkanı Ünal Işık, "23 Temmuz Salı günü itibarıyla çalışmaların başladığını, iş makinelerinin alanda çalışma yaptığını görüyoruz. Yürütülen çalışmalar hakkında ne Gaziemir Belediyesi'ne ne de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bilgilendirme yapılmadı. Bizim talebimiz ile Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü'nün yönlendirmesiyle firma yetkilileri, Cuma günü belediyemize gelerek yüzeysel bilgi verdiler ve 30 Temmuz Salı günü bilgilendirme toplantısı yapılacağının bilgisini paylaştılar. İlgili kurumlardan isteğimiz, çalışmalar hakkında bizi ve kamuoyunu aydınlatıcı bir şekilde açıklama yapmalarıdır" diye konuştu.

"Temizlik bilimsel yöntemlerle yapılmalıdır"

"Gaziemir halkının, İzmir halkının sağlığı her şeyden önemlidir. Bu atıklar mutlaka temizlenmelidir. Ancak bu işlemler bilimsel yöntemlerle yapılmalıdır" diyen Başkan Ünal Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilimsel yöntemlerin dışında, vahşi bir şekilde çalışma yürütüldüğüne dair şüphe duyuyoruz. Son günlerde bu bölgeden yükselen kokuda ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz ve yurttaşlarımızdan şikayetler alıyoruz. Gaziemir halkının, temizlik sürecinde ortaya çıkacak sızıntıdan etkileneceğini düşünüyoruz. Bu bölgede yapılan radyasyon taramasında, atıkların normal değerin 7 bin 291 katı oranında radyasyon yaydığı tespit edilmişti. Bu da tehlikenin boyutlarını gözler önüne sermektedir. Temizlik sürecinde yaşanacak sızıntıların, kimyasal etkileşimlerin insan ve çevre sağlığına etkisi hakkında bakanlıkların kamuoyuna net bilgi vermesi ve gerekli önlemleri alması gerekmektedir."

"Kamuoyunun vicdanı rahatlatılmalıdır"

Alanın temizleneceği yönünde birçok kez sözler verildiğine dikkat çeken Başkan Işık, "500 bin tondan fazla nükleer atığın olduğu bu alanda yapılan temizlik işlemi, kamuoyu vicdanını rahatlatmalıdır. 3-5 kamyon toprak taşıdıktan sonra 'alanı temizledik' denilmesi ihtimali de kafamızı kurcalıyor. Çünkü bugüne kadar defalarca sözler verildi, 'alanı temizliyoruz' denildi. Ancak 17 yıl boyunca hiç bir şey yapılmadı" dedi.

"Denetim için komisyon kurulmalı"

Alanda yürütülen çalışmaların denetlenmesi için komisyon kurulması önerisinde bulunan Başkan Ünal Işık, şunları söyledi: "Burada yürütülen temizlik çalışmaları denetim altında olmalıdır ve mutlaka yerel yönetimlere düzenli olarak bilgi verilmelidir. Çevre mühendislerinin, kimya mühendislerinin, bilim insanlarının, meslek odalarının, yerel yönetimlerin de dahil olduğu bir komisyon oluşturulmalıdır. Bu komisyon, alanda yürütülen temizlik çalışmalarını denetlemeli ve süreç hakkında düzenli olarak kamuoyunu bilgilendirmelidir."

Belediye Başkanı Ünal Işık, tüm canlıların yaşamını tehdit eden bu atıkların tamamının bilimsel yöntemlerle temizlenene kadar mücadele edeceklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: ANKA

Ünal Işık, Gaziemir, İzmir, Yerel yönetim, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki Nükleer Atıkların Temizliği Hakkında Açıklama - Son Dakika

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