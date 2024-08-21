İzmir'deki orman yangını 73 saat sonra kontrol altında - Son Dakika
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İzmir'deki orman yangını 73 saat sonra kontrol altında

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 73 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

21.08.2024 08:49
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1)İZMİR'DEKİ ORMAN YANGINI 73 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

İZMİR'in Menderes ilçesinde 17 Ağustos'ta çıkan orman yangını, dün saat 16.30 sıralarında, yaklaşık 73 saat sonra kontrol altına alındı.

Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanda 17 Ağustos saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle dün saat 17.30 sıralarında, 73 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki orman yangını 73 saat sonra kontrol altında - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki orman yangını 73 saat sonra kontrol altında - Son Dakika
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