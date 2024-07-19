İzmir\'deki Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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(İZMİR)- İzmir'in Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde bugün gündüz saatlerinde başlayan ve Gaziemir ilçesi Sarnıç bölgesindeki ormanlık alana da yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken sahadaki ekip sayısı da her geçen saat artıyor. Son olarak Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 7 uçak ve 4'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopterden oluşan toplam 27 adet hava aracı, 40 adet arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahalenin devam ettiği bildirildi.

Ayrıca belediyelere ait 21 tanker ve 5 arazöz ile emniyete ait 5 toma da yangının kontrol altına alınması için sahada aktif olarak görev yapıyor.

Bazı evler yangın riski nedeniyle boşaltıldı

Öte yandan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle bazı evlerin tahliye edildiği açıkladı. Duman, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Sarnıç'ta maalesef yangın devam ediyor. Tüm ekipler planlı ve organize bir biçimde müdahaleye devam ediyor. Şu ana dek bazı evler yangın riski nedeniyle boşaltıldı. Güvenlik nedeniyle bölgede tüm elektrikler de enerji dağıtım firması tarafından kesilmiş durumda. Sahada görev yapan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum. Yangın bitene kadar durmayacağız."

"Ekiplerimizle seferberlik halindeyiz"

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise yazılı olarak yaptığı açıklamada "Buca-Gaziemir sınırında çıkan ve Sarnıç bölgemizdeki ormanlık alanda yayılan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Yangının bir an önce söndürülmesi için ekiplerimizle seferberlik halindeyiz. Arazözlerimiz, iş makinelerimizle söndürme çalışmalarına destek oluyoruz. Ciğerlerimizi yakan orman yangınının daha fazla büyümeden söndürülmesi tek temennimiz. Geçmiş olsun Gaziemir, geçmiş olsun Buca" ifadelerine yer verdi.

Dumandan etkilenen vatandaşlar için ambulanslar hazır bekletiliyor

Öte yandan Gaziemir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı'nın ambulansları, dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale etmek için Gaziemir Sarnıç Cumhuriyet Meydanı'nda hazır bekletiliyor.