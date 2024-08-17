İzmir'deki Orman Yangınına Gece Müdahale Devam Ediyor

Güncel

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale gece de devam ediyor.

Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına müdahale gün boyunca sürdü.

Havanın kararmasının ardından da süren çalışmalara gece görüşlü helikopter destek veriyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.