İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale gece de devam ediyor.
Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına müdahale gün boyunca sürdü.
Havanın kararmasının ardından da süren çalışmalara gece görüşlü helikopter destek veriyor.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir'deki Orman Yangınına Gece Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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