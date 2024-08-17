İzmir'deki Orman Yangınında 78 Vatandaş Etkilendi

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SAĞLIK Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen orman yangınından 78 vatandaşın etkilendiğini, 29 vatandaşın tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen orman yangınından 78 kişi etkilenmiştir. Hastanelerimizde 29 kişinin tedavisi devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Bölgeye 10 ambulans, 3 UMKE timi ve 42 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN YERLİKAYA, 900 VATANDAŞIN TAHLİYE EDİLDİĞİNİ BİLDİRDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen orman yangınlarına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Yerlikaya, Karşıyaka ve Bayındır ilçesinde yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin koordinesinde toplamda 900 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.