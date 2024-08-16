İzmir'deki Orman Yangınında Alevler Bayraklı İlçesine Ulaştı - Son Dakika
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İzmir'deki Orman Yangınında Alevler Bayraklı İlçesine Ulaştı

İzmir\'deki Orman Yangınında Alevler Bayraklı İlçesine Ulaştı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında alevler, Bayraklı ilçesine ulaştı. Evlerin bir bölümü tahliye edildi ve yangına müdahale için takviye ekipler gönderildi.

16.08.2024 14:49
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ALEVLER BAYRAKLI İLÇESİNE ULAŞTI

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangında alevler, Bayraklı ilçesine ulaştı. Bayraklı'daki Onur Mahallasi 7372 Sokak'taki evlerin bir bölümü tahliye edildi. Alevlere takviye ekiplerle saat 13.30 itibarıyla 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibiyle müdahale ediliyor. Öte yandan itfaiyenin de 600'e yakın personeli, ilçe belediyelerinin desteği ve 30'un üzerinde yangın söndürme aracıyla söndürme çalışmalarına destek verdiği bildirildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki Orman Yangınında Alevler Bayraklı İlçesine Ulaştı - Son Dakika

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