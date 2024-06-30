İzmir'deki patlamada etkilenenlere psikososyal destek başlatıldı

Güncel

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir Torbalı'daki lokantada meydana gelen patlamadan etkilenen vatandaşlara ve yakınlarına yönelik ekipler tarafından psikososyal destek çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz olay yerine intikal ederek patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ile yakınlarına yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabbim yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar versin" dedi.