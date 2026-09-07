İzmir Demokrasi Üniversitesi Karabağlar\'da ilk kalıcı sağlık binasını hizmete açtı

İzmir Demokrasi Üniversitesinde, içerisinde tıp ve sağlık bilimleri fakültesi ile sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunun bulunacağı "sağlık binası" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Üniversitenin Uzundere Yerleşkesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Süleyman Elban, üniversitelerin, bulundukları yöreye, şehre, mahalleye ve semte ayrı bir hava getirdiğini söyledi.

Üniversitelerin, bölgenin kültür yapısına ve ticari hayatına ciddi katkıları olduğunu ifade eden Elban, "İzmir Demokrasi Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana maalesef bu etkisini Karabağlar'a yansıtamamış. Çünkü şehrin merkezinde, şehrimizin çok gelişmiş ve eski İzmir'in olduğu bir bölgede eğitim hayatını devam ettiriyor. Bir an evvel bu kampüsün burada arzu edilen tüm binaları ile birlikte faaliyete geçmesi ve buranın her türlü kültür, eğitim ve ekonomik hayata dair çok hızlı bir şekilde katkı vermesi bizim en büyük beklentimiz. Bu üniversitenin hak ettiği yerde olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Fiziki şartları uygun olmayan, rahat bir çalışma ortamı bulunmayan bir yerde bilimsel bir faaliyetin gelişmesinin beklenemeyeceğini kaydeden Elban, sağlık binasının İzmir Demokrasi Üniversitesi açısından bu anlamda atılmış ilk adım olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise üniversitenin Karabağlar ilçesine kentleşme noktasında katkı sunacağını belirtti.

Karabağlar'daki vatandaşların üniversiteyi hak ettiklerini kaydeden Kaya, "İzmir kültürüyle, doğasıyla, tarihiyle müthiş bir potansiyele sahip. Bu kente ihtiyaç olan ortak akıldır. Biz bu ortak aklı ortaya koymak için sürekli bir çalışma gayreti içerisindeyiz. Bundan sonra da hep o noktada olacağız." dedi.

Rektör Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ise Uzundere Yerleşkesi'nde uzun süredir eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü, açılışı yapılan binanın ise kampüsteki ilk kalıcı betonarme yapı olması bakımından önem taşıdığını belirtti.

Üniversitenin 10 fakülte ve yaklaşık 13 bin öğrenciyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Karahasanoğlu, mevcut fiziksel altyapının üniversitenin büyüyen kapasitesini karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etti.

Uzundere Yerleşkesi'nde 2026 yılı içerisinde 4 bin ve 8 bin metrekarelik iki derslik bloğunun daha temelinin atılacağını bildiren Karahasanoğlu, kampüsün uzun vadeli hedefleri arasında üniversiteye ait bir tıp fakültesi hastanesi, kütüphane, cami, çarşı ve tiyatro binası bulunduğunu söyledi.

Kampüsün yeşil ve engelsiz üniversite anlayışıyla geliştirilmesine önem verdiklerini belirten Karahasanoğlu, şunları söyledi:

"Dünyanın her tarafında kampüsler hayırseverlik faaliyetlerine açık kurumlardır. Kendi adına yahut ana babasının, dedesinin, ninesinin adına, adını yaşatmak isteyen kişilere bu 383 dönümlük arazimizin kapıları açıktır. İzmir Demokrasi Üniversitesi devletimizin, üniversitemizin öz imkanlarıyla büyümeye devam edecektir. Ancak bu türden hayırseverlik faaliyetleri hızımıza hız katacaktır. Yavrularımızın daha medeni koşullarda eğitim almasına imkan verecektir." diye konuştu.

Protokol üyelerince kurdele kesiminin ardından tıp ve sağlık bilimleri fakültesi ile sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerine hizmet verecek olan sağlık binası gezildi.

Ayrıca İzmir Demokrasi Üniversitesinin 10. yılı dolayısıyla hazırlanan ve katılımcıların not bıraktığı zaman kapsülü de 7 Eylül 2036'da açılmak üzere mühürlendi.