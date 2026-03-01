İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Amatör Spora 25 Milyonluk Destek - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Amatör Spora 25 Milyonluk Destek

01.03.2026 11:33  Güncelleme: 13:19
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 282 amatör kulübe eylül ve ekim aylarında toplam 25 milyon lira nakdi ve malzeme desteği sağladı. Kulüp yöneticileri, bu desteklerin genç sporcular için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak teşekkür etti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte faaliyet gösteren 282 amatör kulübe eylül ve ekim aylarında 20 milyon liralık nakdi yardım yapılırken; malzeme desteği için ise toplam 5 milyon liralık kaynak ayrıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "İzmir'i sporun başkenti yapma" vizyonu doğrultusunda amatör spor kulüplerine yönelik malzeme desteği sürüyor. Kulüp yöneticileri ve antrenörler, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na gelerek İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkililerinden malzemelerini teslim alıyor. Destek kapsamında kentte amatör olarak faaliyet gösteren 282 kulüp için toplam 5 milyon liralık kaynak ayrıldı.

"Çocuklarımız, gençlerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Spor Çalışmaları Şube Müdürü olarak görev yapan Gürcan Temizel, "Amatör kulüplerimize ve okullarımıza spor malzemesi desteği sağlıyoruz. Bu desteği ayni ve nakdi olmak üzere iki aşamada gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz eylül-ekim aylarında 20 milyon liralık nakdi yardım yaptık. Şimdi ise yaklaşık 280 kulübü kapsayan spor malzemesi desteğini hayata geçiriyoruz. Bu malzemelerin maliyeti yaklaşık 5 milyon lira. Kulüplerimizde spor yapanların tamamı bizim çocuklarımız, gençlerimiz. Onların her şeyin en iyisini hak ettiğine inanıyoruz" dedi.

"Çok iyi bir destek"

Kulübü adına malzemeleri teslim alan Urla Bademler Spor Kulübü Futbol Şubesi Sorumlusu Erkin Şen, "Bizim için çok önemli bir destek. Köy takımı olarak gençlerle yolumuza devam ediyoruz. Bu nedenle her türlü desteğe ihtiyacımız var. Yapılan yardımlar bizi olumlu etkiliyor. Her yıl bu desteklerden faydalanıyoruz, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Bizi büyük bir yükten kurtarıyor"

Torbalıgücü Spor Kulübü Başkanı Uzay Akgül, "Çoğu kulübümüz bu destekler sayesinde ayakta duruyor. Çocuklarımıza malzeme yardımı için teşekkür ediyoruz. Ürünler kalite olarak gerçekten iyi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'a teşekkür ediyoruz. Bizi büyük bir yükten kurtarmış oluyor. Yapılan yardımlar, maddi manevi destekler için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bize can suyu, minnettarız"

Buca Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Bedrettin Karadağ ise "Cemil Başkanımıza göreve geldiği günden bu yana amatör spora verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. Hem nakdi hem de malzeme yardımları kulüpler için adeta can suyu oldu. Bu konuda kendisine minnettarız. Yetiştirici bir kulübüz. Kuruçeşme sahasının yapımında da bize katkı sağladı. Büyükşehir'in amatör kulüplere verdiği destek gerçekten çok kıymetli" dedi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Eylül, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
