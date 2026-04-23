İzmir'den Cop31'e Güçlü Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'den Cop31'e Güçlü Mesaj

23.04.2026 15:47  Güncelleme: 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım günleri arasında düzenlenecek COP31 öncesinde gençlerin iklim politikalarına doğrudan katkı sunduğu öncü bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Sosyal İklim Derneği'nin katkıları, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Ceşme Vizyon Ofisi iş birliği ile düzenlenen İzmir COP Youth Programı gençlerin yoğun katılımı ile tamamlandı. Gençler, iki gün boyunca iklim krizine yönelik yerel ve küresel gündemi birlikte ele alarak çözüm önerileri geliştirdi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım günleri arasında düzenlenecek COP31 öncesinde gençlerin iklim politikalarına doğrudan katkı sunduğu öncü bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Sosyal İklim Derneği'nin katkıları, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Ceşme Vizyon Ofisi iş birliği ile düzenlenen İzmir COP Youth Programı gençlerin yoğun katılımı ile tamamlandı. Gençler, iki gün boyunca iklim krizine yönelik yerel ve küresel gündemi birlikte ele alarak çözüm önerileri geliştirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım günleri arasında Antalya'da düzenlenecek 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda, Sosyal İklim Derneği'nin katkıları, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Ceşme Vizyon Ofisi iş birliği ile İzmir COP Youth Programı düzenlendi. Konferans öncesi Türkiye'de gençlerin yerel düzeyde politika oluşturmasına yönelik gerçekleştirilen ilk örnek olma niteliği taşıyan program Tarihi Bıçakçı Han'da yapıldı. İki günlük etkinlikte bir araya gelen katılımcılar, hem İzmir'in iklim gündemini değerlendirdi hem de küresel ölçekte söz sahibi olabilecek çözüm önerileri geliştirdi. Etkinliğin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, "Gençlerimizin iklim krizine dair çözüm üretme süreçlerine doğrudan katılımını çok kıymetli buluyoruz. İzmir'den yükselen bu güçlü gençlik sesi, COP31 sürecine hem yerelden hem de küresel ölçekte önemli katkılar sunacaktır" dedi.

Ortak metin hazırlandı

Programın ilk günü, İzmir'in iklim envanteri ele alındı; biyoçeşitlilik ve ekosistemler üzerine değerlendirmelerde bulundu. "İklim 101 ve COP31 Süreci" oturumunda küresel iklim politikaları ve müzakere süreçleri aktarılırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent ölçeğinde yürüttüğü iklim çalışmaları katılımcılarla paylaşıldı. Günün devamında uygulanan Dünya İklim Simülasyonu ile gençler, Sosyal İklim Derneği'nin kolaylaştırıcılığında küresel müzakere süreçlerini deneyimleyerek farklı senaryolar üzerinden karar alma mekanizmalarını test etti. İlk gün, elde edilen verilerin ikinci gün yapılacak ortak üretim sürecine zemin oluşturmasıyla tamamlandı. İkinci gün ise İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ve Sosyal İklim Derneği'nin yürütücülüğünde açık alan teknolojisi yöntemiyle gerçekleştirilen oturumlarla devam etti. Gençler, kendi belirledikleri başlıklar üzerinden iki tur halinde tartışmalar yaparak iklim krizine yönelik çözüm önerileri geliştirdi. Gün sonunda tüm öneriler bir araya getirilerek ortak bir metne dönüştürüldü.

İzmir'den COP31'e gençlik talepleri

Programın en önemli çıktısı olan "İzmir'den COP31'e Gençlik Talepleri" metni, gençlerin ortak üretimi sonucu hazırlandı. Yerel deneyimlerden beslenen bu metnin, uluslararası iklim politikalarına gençlik perspektifi kazandırması hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı ve kapsayıcı yönetim anlayışıyla kurulan bu model, gençlerin yalnızca dinleyen değil, söz üreten ve politika geliştiren aktörler olarak sürece dahil olduğu yeni bir yaklaşımı ortaya koyarken; Sosyal İklim Derneği'nin sağladığı yöntemsel çerçeve ile bu sürecin sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının da önünü açtı.

COP31 nedir?

9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenen Taraflar Konferansı'nın 31'inci toplantısını ifade ediyor Türkiye'nin Dönem Başkanlığı'nı yürüteceği zirve, küresel iklim eylemleri için kritik kararların alındığı önemli bir buluşma olacak. Dünyanın farklı ülkelerinden hükümet temsilcileri, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği bu konferanslarda küresel iklim politikaları, emisyon azaltım hedefleri ve iklimle mücadele stratejileri ele alınacak. İzmir'de gençler tarafından geliştirilen önerilerin de bu uluslararası sürece katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'den Cop31'e Güçlü Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 16:43:59. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'den Cop31'e Güçlü Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.