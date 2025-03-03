İzmir'den Dar Gelirli Emeklilere Destek: Emekli Dayanışma Kartı Uygulaması Başladı - Son Dakika
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İzmir'den Dar Gelirli Emeklilere Destek: Emekli Dayanışma Kartı Uygulaması Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli emeklilere destek olmak için Emekli Dayanışma Kartı uygulamasını hayata geçirdi. Emekliler, su faturalarının ilk 4 metreküpünü ücretsiz kullanabiliyor ve ek olarak kira ile alışveriş için her ay 1000 lira destek alacak.

03.03.2025 12:40  Güncelleme: 14:27
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Emekli Dayanışma Kartı uygulaması, dar gelirli emeklilere destek oluyor. Dayanışma Kartı alan emekliler faturalarına yansıyan su tüketimlerinin ilk 4 metreküpü için ücret ödemiyor. Bu miktarın üzerinde tüketilen suyun yüzde 50'sini ise indirimli kullanıyor. Dar gelirli emeklilere alışveriş ve kira ödemelerinde destek olmaya devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay "Emeklilerimize her ay bin TL kira desteği ve bin alışveriş desteği sağlıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle dar gelirli vatandaşlara destek oluyor. Emekli Dayanışma Kartı ile ihtiyaç sahibi emeklilere su faturalarında indirim uygulayan, bugüne dek 3 bin 372 emekliye yaklaşık 446 bin 857 lira fatura desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi emekli desteklerine kira ve alışveriş yardımını da ekledi. Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı itibariyle emeklilere kira ve alışveriş desteği için de 120 milyon liralık kaynak ayırdı. Toplam 10 bin emekliye her ay biner liralık destek aktarılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ülkede hayat pahalılığının her geçen gün arttığını belirterek "Halkımızın içinde bulunduğu yoksulluk girdabından en çok etkilenen kesimlerin başında emeklilerimiz geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak dar gelirli emeklilerimize alışveriş ve kira ödemelerinde destek olmaya devam ediyoruz. Emeklilerimize her ay bin TL kira desteği ve bin TL alışveriş desteği sağlıyoruz" diye konuştu.

Başvurular başladı

Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Yardım Takip Sistemi'nde kayıtlı emeklilerin tükettiği suyun ilk 4 metreküpünden ücret almayan, kalan miktarın yüzde 50'sini de indirimli şekilde faturalandıran Büyükşehir Belediyesi, emeklilerin alışveriş ve kira gideri için de 120 milyon liralık kaynak ayırdı. Bu kapsamda 5 bin kişiye "emekli alışveriş desteği" 5 bin kişiye "emekli kira desteği" verilecek. Toplam 10 bin emekli vatandaşa her ay 1000 lira destek olunacak. Her iki destek kapsamında 60'ar milyon liralık bütçe ayrıldı. Ayrıca 0-4 metreküpe kadar ücretsiz, kalan kullanımlar için yüzde 50 indirimli su kullanımı her fatura döneminde devam edecek. Emekli desteklerinden faydalanmak için 'www.bizvarız.izmir.bel.tr' adresinden başvuru yapılabiliyor. Emeklilere Kira Desteği ve Emekli Dayanışma Kartı Kartı Başvurusu sekmeleri üzerinden kira, su faturası ve alışveriş başvurusu yapılabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'den Dar Gelirli Emeklilere Destek: Emekli Dayanışma Kartı Uygulaması Başladı - Son Dakika

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