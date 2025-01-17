İzmir\'den Suriyelilere Un Yardımı

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İzmir'de Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından Suriyeliler için hazırlanan un yüklü tır, Hatay'a uğurlandı.

Bilal Saygılı Camisinin avlusunda düzenlenen törende konuşan derneğin İzmir temsilcisi Eray Tevfik Şengönül, 2023 yılında dernek olarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ekmek fabrikasını yaptırdıklarını söyledi.

Bu kapsamda toplanan unların ekmek fabrikasına götürüleceğini aktaran Şengönül, "Fabrikamızda üretilen aylık 1 milyon ekmeği İdlib'de çadırda yaşayan mazlum kardeşlerimize dağıtacağız." dedi.

Yapılan duanın ardından tır, Hatay'a doğru yola çıktı.