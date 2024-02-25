İzmir Depremi Mağduru Elif\'in Babası Hatay\'da Yardımlarını Sürdürüyor

İzmir depremimde oğlunu kaybeden simge isim Elif'in babası, enkaz kentte afetzede vatandaşlara umut oluyor
HATAY - İzmir depreminin simge ismi Elif'in babası Oğuz Perinçek, depremin vurduğu Hatay'da depremzede vatandaşlara umut olmak adına yardımlarını sürdürüyor.
İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde 7 yaşındaki oğlu Umut Perinçek'i kaybeden 48 yaşındaki Oğuz Perinçek'in kızı Elif felaketin simge ismi olmuştu. Yaşadığı depremin acısını unutamayan baba, asrın felaketinde ağır hasar alan Hatay'a destek olmayı sürdürüyor. Depremde 25 bine yakın insanın hayatını kaybettiği enkaz kente desteklerini bir an olsun esirgemeyen Perinçek, İskenderun ilçesinde bulunan konteyner kentte afetzede vatandaşlara gıda malzemesi ve giyecek dağıttı. Yaptığıyla örnek olan baba, bir daha depremde canlar yansın istemiyor.
"Bizde depremi yaşadığımız için buradaki insanları çok iyi anlıyoruz"
Depremde oğlunu kaybetmesinin ardından kurduğu Yüreklere Umut Vakfı'yla vatandaşlara yardım eli uzatmaya başladığını belirten Perinçek, "Ben 30 Ekim depreminde maalesef oğlumu kaybettim. Benim tüm çocuklarım ve eşim enkaz altındaydı. Oğlumuzu kaybettikten sonra acılarımızı biraz daha hafifletebilmek adına Yüreklere Umut Vakfını kurduk. 6 Şubat depremi yaşandığı zaman biz tabi ki yerimizde duramadık. Bir şeyler yapmak istedik. 6 Şubat'tan itibaren defalarca bu bölgeye geldik. Yardımcı olmaya çalışıyoruz, acılarını paylaşıyoruz. Bizde depremi yaşadığımız için buradaki insanları çok iyi anlıyoruz. O insanlarda bizim depremzede olduğumuzu benim de oğlumu kaybettiğimi öğrenince biraz daha duygularını yoğun yaşıyorlar. Onun için defalarca geldik. Bugün ise yardım ve destek amacıyla özellikle çocuk odağında ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 4 arkadaşımız vakıf adına geldi. 146 koli malzeme getirdik. Bunu da ihtiyaç sahiplerine özellikle konteyner kentte yaşayan kardeşlerimize dağıtıyoruz" dedi.
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