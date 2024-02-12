İzmir Dikili açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir Dikili açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir Dikili açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Dikili ilçesi açıklarında motor arızası yaşayan lastik botun sürüklenmesi sonucu Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 44 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

12.02.2024 01:27
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Lastik bottaki 44 düzensiz göçmen ekipler tarafından karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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