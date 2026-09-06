İzmir Dikili\'de 58 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçısı gözaltında

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 8'i çocuk 58 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine Dikili ilçesi açıklarında fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Durdurulan hareket halindeki fiber karinalı lastik bottaki 8'i çocuk 19 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Şüpheli ise işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edildi.

Foça ilçesinde ise Mersinaki Koyu mevkisinde kayalıklardan düşerek yaralanan 1 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik ekibince tahliye edilen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.