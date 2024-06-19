İzmir Dikili'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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İzmir Dikili'de çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, çevredeki sitelere yaklaşınca site sakinleri evlerinden çıktı. Yangına gece boyunca müdahale edildi ve sabah saatlerinde 2 uçak ve 2 helikopterle söndürme çalışmalarına destek verildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

19.06.2024 10:19
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İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Denizköy Mahallesi yakınlarına ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, çevredeki sitelere yaklaştı. Site sakinleri tedbir amacıyla evlerinden çıktı.

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, AA muhabirine, yangının bir sitenin alt kısmında bulunan otluk alanda çıktığını ve zeytinlik alana sıçradığını söyledi.

Budan, yangının rüzgarın etkisiyle genişlediğini belirtti.

Yangına müdahale gece boyunca sürdü. Havanın aydınlanmasıyla 2 uçak ve 2 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek verildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

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