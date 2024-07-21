İzmir Dikili'de Müsellim Deresi'ndeki Koku ve Kirlilik Protesto Edildi - Son Dakika
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İzmir Dikili'de Müsellim Deresi'ndeki Koku ve Kirlilik Protesto Edildi

İzmir'in Dikili ilçesindeki bazı site sakinleri, Müsellim Deresi'ndeki koku ve kirlilik nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, derenin ıslah edilmesini talep etti. Derenin yakınında yaşayan vatandaşlar, Salihler Mahallesi'ndeki Müsellim Köprüsü'nde toplanarak koku ve kirliliği protesto etti. Katılımcılar, temiz hava, temiz doğa ve biyolojik atık su arıtma istediklerini belirten dövizler taşıdı. Bölge sakinlerinden Necla Çöpür, yıllardır derelerinin ıslahı için mücadele ettiklerini ancak çözüm bulunmadığını ifade etti. Çöpür, dereden yayılan kokular nedeniyle kapı ve pencerelerini açamadıklarını dile getirerek, derelerinin acil olarak ıslah edilmesi ve biyolojik atık su arıtma projesinin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

21.07.2024 22:09
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İzmir'in Dikili ilçesindeki bazı site sakinleri Müsellim Deresi'ndeki koku ve kirlilik nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, derenin ıslah edilmesini talep etti.

Dereye yakın sitelerde yaşayan çok sayıdaki vatandaş, koku ve kirliliği protesto etmek amacıyla Salihler Mahallesi'ndeki Müsellim Köprüsü'nde toplandı.

Katılımcılar "temiz hava, temiz doğa en büyük hak", "gelecek nesillere temiz deniz bırak" ve "biyolojik atık su arıtma istiyoruz" yazılı dövizleri taşıdı.

Köprüden geçen sürücüler ise katılımcıların alkış tutarak sürdürdükleri protestoya araçlarından korna çalarak destek verdi.

Grup adına konuşan bölge sakinlerinden ve site yöneticisi Necla Çöpür, temiz çevrede yaşama hakkının mücadelesini vermenin insani bir görev olduğunu söyledi.

Yıllarca derenin ıslahı için verdikleri mücadeleye rağmen çözüm üretilmediğini anlatan Çöpür, "Bir zamanlar masmavi olan deremiz şimdi kapkara akmakta. Kurbağaların sesleri kesildi, kaplumbağalar bahçelerimizi ziyaret etmiyor." dedi.

Çöpür, dereden yayılan kokular nedeniyle kapı ve pencerelerini açamadıklarına dile getirdi.

Konuyla ilgili birçok kuruma başvurduklarını aktaran Çöpür, şunları kaydetti:

"Nüfusun arttığı bir zamanda deremiz acil olarak ıslah edilmelidir. Dikili ilçesinde biyolojik atık su arıtma projesi ivedilikle hayata geçirilmelidir. Siteler de bu projeye dahil edilmelidir. Kaybedecek zaman kalmadı. Denizimiz öldükten sonra geri dönüş olmayacaktır. Lütfen bize huzurumuzu ve temiz denizimizi geri verin."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Dikili'de Müsellim Deresi'ndeki Koku ve Kirlilik Protesto Edildi - Son Dakika

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