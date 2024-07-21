İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda Anneleri Olmayan 6 Peçeli Baykuş Doğaya Bırakıldı

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İzmir'de, 40 gün önce annesiz kalınca İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirilerek özenle bakılan 6 peçeli baykuş, doğaya bırakıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların ihbarı üzerine 40 gün önce İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirilen annesiz 6 peçeli baykuş yavrusu burada özenle büyütüldü.

Bakıcıların özel ilgi gösterdiği yavrular, doğal yaşama uyum sağlayacak seviyeye getirildi. Baykuşlar, veteriner hekimlerce doğaya salınabilir raporu hazırlandıktan sonra uygun mevkide doğaya bırakıldı.

Doğal Yaşam Parkı Müdürü Serkan Eğrilmez, bugüne kadar 6 binden fazla hayvanın tedavi amacıyla getirildiğini belirtti.

Söz konusu peçeli baykuşlara da özenle baktıklarını aktaran Eğrilmez, şunları kaydetti:

"6 peçeli baykuş yavrusu bize getirildi. Klinikte özel bakıma aldık. Bakıcıları tarafından özverili şekilde bakıldılar, beslendiler. Zor bir süreçti. Anneleri olmadığı için o bakımı biz yaptık. Bakıcılarımız anne rolünü üstlenerek 40 gün boyunca baykuşlara baktı. Doğaya salınmaya hazır hale geldiler ve onları doğayla buluşturduk."