İzmir Doğal Yaşam Parkı\'nda Fil Winner\'ın 22. yaş günü kutlandı

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İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil "Winner" için 22'nci yaş günü kutlaması yapıldı.

Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda baba fil Winner için doğum günü heyecanı yaşandı.

Fil Winner'a önce ayak bakımı yapıldı. Bakıcıları, karpuzla "İzmir" ve "Winner" yazarak doğum günü pastası hazırladı. Parka, "İyi ki doğdun Winner" yazılı pankart asıldı.

Winner, karpuzdan yapılan pastasını yedi.

Doğum günü etkinliğini izleyen ziyaretçiler ise bol bol fotoğraf çekti.

Parkın hayvan sağlığı şefi Yonca Özgen, gazetecilere, 2008 yılında İzmir'e getirilen Winner'ın yaklaşık 6 ton olduğunu söyledi.

Doğum günü etkinliği öncesi Winner'a ayak bakımı yapıldığını anlatan Özgen, "Fillerin ayak bakımını yaparken keyifli bir oyuna çeviriyoruz. Filler dünyada en büyük karasal memeliler. Ayakların bakımını haftada iki üç kez yıkayarak kontrollerini yapıyoruz. Bu bakıma aslında fillerin pedikürü diyebiliriz. Tırnaklarını kesiyoruz, törpülüyoruz. Ayak altındaki fazla dokuyu alıyoruz." dedi.

Winner'ın 22'nci yaş günü etkinliğine parkın ziyaretçilerinin de katıldığını ifade eden Özgen, hep birlikte keyifli bir gün geçirdiklerini anlattı.

Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir ise nesli tükenmekte olan hayvanların korunması ve doğal ortamlarında yaşatılmaya çalışılmasının önemli olduğunu aktardı.