İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda İki Kritik Müdahale: Yavru Ceylan ve Cüce Su Aygırı Hayata Tutundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda İki Kritik Müdahale: Yavru Ceylan ve Cüce Su Aygırı Hayata Tutundu

05.05.2026 10:51  Güncelleme: 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda veteriner hekimler, sezaryenle doğan ve nefes almayan yavru ceylanı suni solunumla yaşama döndürdü, yanağına batan dişi nedeniyle yaralanan cüce su aygırı da operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda veteriner hekimler, sezaryenle doğan ve nefes almayan yavru ceylanı suni solunumla yaşama döndürdü, yanağına batan dişi nedeniyle yaralanan cüce su aygırı da operasyonla sağlığına kavuşturuldu.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı'nda zorlu doğum sonrası sezaryenle dünyaya getirilen ceylan nefes alamayınca, veteriner hekimler zamanla yarıştı. Saniyeler içinde başlatılan suni solunum müdahalesiyle yavru ceylan yeniden nefes aldı. Veteriner hekimlerin başarısı bununla sınırlı kalmadı. Ekipler, aşırı uzamış dişi yanağına batarak ciddi yaralanmaya neden olan cüce su aygırını, dünyada çok nadir uygulanan bir operasyona imza atarak sağlığına kavuşturdu.
Yavru ceylana suni solunum
Doğal Yaşam Parkı'nda görevli Veteriner Hekim Lütfi İlman, ceylanların genellikle doğumlarını sorunsuz gerçekleştirdiğini ancak nadiren komplikasyonlar yaşandığını belirtti. İlman, "Bir ceylanın doğum yapamadığını tespit ettik. Yaklaşık 6 saat takip ettik ancak doğum gerçekleşmeyince müdahale etmek zorunda kaldık. Ceylanı anestezi altına alarak sezaryen operasyonu yaptık" dedi. Ceylanların yılda bir kez doğum yaptığını ve çoğunlukla ikiz yavruladığını aktaran İlman, söz konusu vakada yavrulardan birinin anne karnında öldüğünü söyledi.
Anne ve yavru ceylanın sağlığı iyi
Veteriner Hekim Lütfi İlman, "Diğer yavruyu ve anneyi kurtarmak için operasyon yaptık. İnsanlardaki sezaryene benzer şekilde karın açılarak yavru alındı. Yavrunun solunum yollarını temizledik, suni solunum uyguladık ve oksijen tedavisiyle sağlıklı hale getirdik. Anne de operasyonun ardından uyandırıldı. Şu anda her ikisinin de durumu iyi" diye konuştu.
Operasyon sonrası anne ceylanın gözlem altında tutulduğunu, iyileşme sürecinin ardından yavrusuyla birlikte yeniden sürüye katılacağını ifade eden İlman, "Her hayvanın canı çok kıymetli. Olası sorunlara anında müdahale edebilecek ekip ve ekipmanlarımız mevcut" dedi.
Dünyada yalnızca iki örneği var
Doğal Yaşam Parkı'nda bir diğer dikkati çeken müdahale, cüce su aygırına yapılan sıra dışı operasyon oldu. Almanya doğumlu 17 yaşında ve 230 kilogram ağırlağındaki baba Rübe ile aynı kiloya sahip 16 yaşındaki anne Malia'nın, 9 yaşındaki kızları Mela, Darıca'daki özel hayvanat bahçesinden İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.
"Çocuklarda görülen ortodontik bozukluklara benzer bir açı problemi vardı"
Burada yapılan sağlık taraması sonucu Malia'da ciddi diş problemi tespit edildi. Veteriner hekim Şükrü Erdem Onur, "İlk muayenede dişinin fazla uzadığını ve yanağına battığını gördük. Bu durum hayvanın yaşam konforunu düşürüyordu. Çocuklarda görülen ortodontik bozukluklara benzer bir açı problemi vardı. Hayvanı anesteziye alarak cerrahi müdahaleyle dişi olması gereken boyuta getirdik" dedi.
Bu operasyonun dünyada nadir uygulandığını vurgulayan Onur, "Literatür taramasında bu operasyonun dünyada yalnızca iki örneğinin olduğunu gördük. Gerekli araştırmaları yaparak başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Hayvan şu anda sağlıklı ve yaşamına sorunsuz devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda İki Kritik Müdahale: Yavru Ceylan ve Cüce Su Aygırı Hayata Tutundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Bursa’da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar Bursa'da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda 4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

11:28
İran mı vurdu ABD uçağı ’acil durum’ sinyali verip radardan kayboldu
İran mı vurdu? ABD uçağı 'acil durum' sinyali verip radardan kayboldu
11:25
Bahçeli: İmralı’nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
Bahçeli: İmralı'nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
11:14
Met Gala’ya bu kostümler damga vurdu Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
11:09
AK Parti’den “ara zam“ açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
AK Parti'den "ara zam" açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
10:45
Trump’a anket şoku Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
Trump'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 11:46:31. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda İki Kritik Müdahale: Yavru Ceylan ve Cüce Su Aygırı Hayata Tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.