İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda İki Kritik Müdahale: Yavru Ceylan ve Cüce Su Aygırı Hayata Tutundu

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda veteriner hekimler, sezaryenle doğan ve nefes almayan yavru ceylanı suni solunumla yaşama döndürdü, yanağına batan dişi nedeniyle yaralanan cüce su aygırı da operasyonla sağlığına kavuşturuldu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı'nda zorlu doğum sonrası sezaryenle dünyaya getirilen ceylan nefes alamayınca, veteriner hekimler zamanla yarıştı. Saniyeler içinde başlatılan suni solunum müdahalesiyle yavru ceylan yeniden nefes aldı. Veteriner hekimlerin başarısı bununla sınırlı kalmadı. Ekipler, aşırı uzamış dişi yanağına batarak ciddi yaralanmaya neden olan cüce su aygırını, dünyada çok nadir uygulanan bir operasyona imza atarak sağlığına kavuşturdu.

Yavru ceylana suni solunum

Doğal Yaşam Parkı'nda görevli Veteriner Hekim Lütfi İlman, ceylanların genellikle doğumlarını sorunsuz gerçekleştirdiğini ancak nadiren komplikasyonlar yaşandığını belirtti. İlman, "Bir ceylanın doğum yapamadığını tespit ettik. Yaklaşık 6 saat takip ettik ancak doğum gerçekleşmeyince müdahale etmek zorunda kaldık. Ceylanı anestezi altına alarak sezaryen operasyonu yaptık" dedi. Ceylanların yılda bir kez doğum yaptığını ve çoğunlukla ikiz yavruladığını aktaran İlman, söz konusu vakada yavrulardan birinin anne karnında öldüğünü söyledi.

Anne ve yavru ceylanın sağlığı iyi

Veteriner Hekim Lütfi İlman, "Diğer yavruyu ve anneyi kurtarmak için operasyon yaptık. İnsanlardaki sezaryene benzer şekilde karın açılarak yavru alındı. Yavrunun solunum yollarını temizledik, suni solunum uyguladık ve oksijen tedavisiyle sağlıklı hale getirdik. Anne de operasyonun ardından uyandırıldı. Şu anda her ikisinin de durumu iyi" diye konuştu.

Operasyon sonrası anne ceylanın gözlem altında tutulduğunu, iyileşme sürecinin ardından yavrusuyla birlikte yeniden sürüye katılacağını ifade eden İlman, "Her hayvanın canı çok kıymetli. Olası sorunlara anında müdahale edebilecek ekip ve ekipmanlarımız mevcut" dedi.

Dünyada yalnızca iki örneği var

Doğal Yaşam Parkı'nda bir diğer dikkati çeken müdahale, cüce su aygırına yapılan sıra dışı operasyon oldu. Almanya doğumlu 17 yaşında ve 230 kilogram ağırlağındaki baba Rübe ile aynı kiloya sahip 16 yaşındaki anne Malia'nın, 9 yaşındaki kızları Mela, Darıca'daki özel hayvanat bahçesinden İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

"Çocuklarda görülen ortodontik bozukluklara benzer bir açı problemi vardı"

Burada yapılan sağlık taraması sonucu Malia'da ciddi diş problemi tespit edildi. Veteriner hekim Şükrü Erdem Onur, "İlk muayenede dişinin fazla uzadığını ve yanağına battığını gördük. Bu durum hayvanın yaşam konforunu düşürüyordu. Çocuklarda görülen ortodontik bozukluklara benzer bir açı problemi vardı. Hayvanı anesteziye alarak cerrahi müdahaleyle dişi olması gereken boyuta getirdik" dedi.

Bu operasyonun dünyada nadir uygulandığını vurgulayan Onur, "Literatür taramasında bu operasyonun dünyada yalnızca iki örneğinin olduğunu gördük. Gerekli araştırmaları yaparak başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Hayvan şu anda sağlıklı ve yaşamına sorunsuz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

