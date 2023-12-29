 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir Emniyet Müdürü Kemalpaşa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Emniyet Müdürü Kemalpaşa'da ziyaretlerde bulundu

İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, Kemalpaşa ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Sel, pazar yerini ve sevgi yolunu ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca pazar yerindeki emniyet noktası ve 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması noktasını denetleyen Sel, personele başarılar diledi. Ziyarette Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ve İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen de yer aldı.

İzmir Emniyet Müdürü Kemalpaşa\'da ziyaretlerde bulundu
29.12.2023 - 18:27,
Abone Ol

İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, Kemalpaşa ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlçe merkezindeki pazar yerini ve sevgi yolunu ziyaret eden Sel, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Pazar yerindeki emniyete ait bilgilendirme noktası ile gün boyu ilçede devam eden "Huzurlu Sokaklar" uygulaması noktasını denetleyen Sel, personele başarılar diledi.

Sel'e Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, ile İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen de eşlik etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kemalpaşa, İzmir, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Emniyet Müdürü Kemalpaşa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


19:21
Galatasaray, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor Galatasaray, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor
19:13
Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42
Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01
Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30
Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı
17:26
İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı

Son Dakika
19:13 Süper Kupa finali öncesi İstiklal Marşı okunacak, Atatürk pankartına izin verilmedi
18:42 Süper Kupa finalindeki Atatürk krizine siyasiler sessiz kalmadı
18:01 Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30 Süper Kupa oynanacak mı? Özbek Koç ve Büyükekşi toplantısıdan karar çıktı
17:26 İnternetten satın aldığı zayıflama iğnesini kullanan kadının iç organları iflas etti
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:42 İran, İsrail ile ilişkisi olan dört kişiyi idam etti
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 19:28:49. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Emniyet Müdürü Kemalpaşa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement