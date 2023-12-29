İzmir Emniyet Müdürü Kemalpaşa\'da ziyaretlerde bulundu

İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, Kemalpaşa ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlçe merkezindeki pazar yerini ve sevgi yolunu ziyaret eden Sel, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Pazar yerindeki emniyete ait bilgilendirme noktası ile gün boyu ilçede devam eden "Huzurlu Sokaklar" uygulaması noktasını denetleyen Sel, personele başarılar diledi.

Sel'e Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, ile İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen de eşlik etti.