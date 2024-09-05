İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Teknoloji Konuşuldu - Son Dakika
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İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Teknoloji Konuşuldu

İzmir Enternasyonal Fuarı\'nda Teknoloji Konuşuldu

Teknoloji yazarı M. Serdar Kuzuloğlu, İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen TechTalks etkinliğinde yapay zekanın önemini vurguladı.

05.09.2024 13:43  Güncelleme: 15:25
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(İZMİR) - "Teknoloji" temasıyla kapılarını açan 93. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen TechTalks etkinliğinde teknoloji yazarı M. Serdar Kuzuloğlu İzmirlilerle buluştu. Kuzuloğlu, "Yeni Çağın Yeni Marifetleri" başlıklı konuşmasında, "İnsanın insanı yönettiği son kuşak olabiliriz. Biz bundan sonra insanları değil yapay zekayı ikna etmek zorunda kalacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Teknoloji" temasıyla ve "Zamanın Ötesine Geçiyoruz" sloganıyla 93'üncü kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında İZFAŞ ile İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ iş birliğiyle düzenlenen "TechTalks" etkinliğinde teknoloji yazarı ve trend avcısı M. Serdar Kuzuloğlu konuştu. İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde büyük ilgi gören söyleşiyi, Başkan Cemil Tugay da katılımcılar arasından izledi.

"Yeni Çağın Yeni Marifetleri" başlıklı sunumunda 30 yıllık gazetecilik kariyerinden örnekler veren Kuzuloğlu, şunları kaydetti:

"Teknolojiden beslenen trendleri aktarmaya çalışıyorum. Dünyanın nasıl değişip dönüştüğünü bir anlamda tercüme etmeye çalışıyorum. Dünya bugünkü teknolojilerle nerelerde değişiyor ve bu resmin içinde bize nerede bir yer var? Hangi meziyetlerimizle bu dünyada var olmaya devam edeceğiz? İşlevsel, faydalı anlamlı birey, kurum, ulus olmayı nasıl başarabiliriz? İşim dönüşümleri takip etmek ve aktarmak. Öyle bir beklenti setiyle yaşıyoruz ki insan bu denklem içinde bir çıban gibi gözümüze batıyor. Bütün bunları yapay zeka dediğimiz mevzuyla aşmaya çalışıyoruz. Dil bilimi olarak baktığımızda yapay negatif bir kavram. Mesela; gülüyor ama yapay bir gülüş deriz. Zekaya geldiğinde tam aksine küçümseyici bir anlamdan çıkıp daha yüceltici bir anlama geliyor. Yapay zeka bizden daha kudretli bir zekaymış gibi konumlanıyor. Yapay zeka her anlamda daha kolay iman ettiğimiz bir şey. Görüşlerini çok daha kabul ettiğimiz bir şey. Her şeyimize algoritmalar karar veriyor. İnsanoğlu dünyanın en kolay manipüle edilen yaratığı.  Bu kadar fazla seçeneğimizin olduğu dünyada hiçbirimizin aklı, fikri, zihni karar verecek kadar huzurlu değil. Sürekli olarak meşgulüz. Sürekli kafamızda bir şeyler var. Şu an modern insanın dikkat eşiği 40 saniyeye düştü. İnsanın insanı yönettiği son kuşak olabiliriz. Biz bundan sonra insanları değil yapay zekayı ikna etmek zorunda kalacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Teknoloji Konuşuldu - Son Dakika

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