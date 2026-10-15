İzmir Foça'da Boran-8 Keskin Nişancı Yarışması'nda 742 personel görev alıyor - Son Dakika
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İzmir Foça'da Boran-8 Keskin Nişancı Yarışması'nda 742 personel görev alıyor

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İzmir Foça'da Jandarma Genel Komutanlığınca 12-18 Ekim'de düzenlenen Boran-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması devam ediyor. 19 dost ve müttefik ülkeden 36 takım ile Türkiye'den 12 takımın katıldığı organizasyonda toplam 742 personel görev alıyor.

İZMİR'in Foça ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen Boran-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması sürüyor. Türkiye'den 12 takım ve 19 dost ve müttefik ülkeden 36 takımın katıldığı yarışmada toplamda 742 personel görev alıyor.

İzmir'in Foça ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığınca 12-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Boran-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması devam ediyor. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Emekli Jandarma Albay Mehmet Remzi Kızılsu Atış Alanı'nda düzenlenen yarışmaya, 19 dost ve müttefik ülkeden 36 takım ile Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden 12 takım katılıyor. 5 hakemin görev yaptığı, 25 yerli ve 26 yabancı gözlemci takip ettiği organizasyonda toplamda 742 personel görev alıyor.

'EN İYİ KESKİN NİŞANCILARI SEÇMEK İÇİN DÜZENLENİYOR'

Jandarma Binbaşı Mehmet Koyuncu, "Boran Keskin Nişancı Yarışması her yıl Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, en iyi keskin nişancıları seçmek için düzenlenen kıyasıya rekabetin olduğu en iyilerin yarıştığı seçkin bir keskin nişancı yarışmasıdır. İsmi; ilk yıllarda düzenlenen keskin nişancı yarışmasının mevsim şartları itibarıyla soğuk ve fırtınalı bir zamanda yani kar boran içerisinde icra edilmesinden ve de ilk yerli milli keskin nişancı tüfeğimiz olan Bora-12'den gelmektedir" dedi. Yarışmada Jandarma Genel Komutanlığı içerisindeki birliklerin edindiği başta terörle mücadele ve meskun mahal operasyonlarındaki tecrübenin aktarılmasının hedeflendiğini aktaran Binbaşı Koyuncu, "Teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi ve personelin aidiyet duygusunun geliştirilmesi, aynı zamanda bilgi ve becerilerin geliştirmesi, farklı birlikler arasındaki tecrübe paylaşımının arttırılması amaçlanmıştır. Yarışma artarak devam eden bir ilgi ile önce Türkiye'de sonra uluslararası seviyede kendisini göstermiş ve her yıl farklı atışları ve karmaşık muharebe sahasını yansıtan senaryoları da içeren bir yarışma haline gelmiştir" diye konuştu.

Seçkin Gözlemci Günü'nün 16 Ekim olarak belirlendiği yarışma 17 Ekim'de ödül töreni ile sona erecek. Organizasyon kapsamında 44 firma, geliştirdikleri silah, araç ve gereçleri 14-17 Ekim tarihleri arasında alanda kurulan stantlarda sergileyecek.

Kaynak: DHA
JandarmaGüvenlikTürkiyeGüncelİzmirFoçaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Foça'da Boran-8 Keskin Nişancı Yarışması'nda 742 personel görev alıyor - Son Dakika
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