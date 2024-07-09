İzmir Foça'da İçme Suyu Hatları Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Foça'da İçme Suyu Hatları Yenilendi

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Foça ilçesindeki içme suyu hatlarını yenileyerek bölge halkının su sorununu çözdü. Yeni şebeke altyapısının tamamlanmasıyla birlikte Foça'nın tamamı kesintisiz içme suyu hizmetine kavuşacak.

09.07.2024 11:47  Güncelleme: 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün "İzmir İli Foça İlçesi İçmesuyu İnşaatı" projesi ile Foça merkez mahallelerinin tamamı yeni içme suyu hatlarına kavuştu.

İZSU Genel Müdürlüğü, Foçalıların uzun yıllar süren su sorununa neşter vurdu. Çalışmalar kapsamında Eski Foça olarak anılan kesim kesintisiz suya kavuşurken, Yeni Foça'nın yeni şebeke altyapısının da kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

Foça Teknik Amiri Erkin Tepe, "Yeni Foça'nın iletim hattı imalatları devam ediyor. Bu işin yüzde ellisi tamamlandı. Ilıpınarı'nın 3 kilometrelik iletim hattını yaz sonunda tamamlayarak bölgenin içme suyu iletim hattını tamamen yenilemiş olacağız. Vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyu hizmeti vermek için yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

150 bin kişiye hizmet verecek kapasiteye sahip

Foça İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yaklaşık bir yıldır bölgeye hizmet verdiğini belirten İZSU Genel Müdürlüğü'nde görevli Kimya Mühendisi Gizem Dağlı, şu bilgileri verdi:

"Gerenköy Mahallesi Yapalak mevkiinde 51 bin metrekare alanda inşa edilen tesisimiz Foça ilçesinin tamamına hizmet vermekle birlikte yaz aylarında artan nüfus da dikkate alınarak yaklaşık 150 bin kişiye hizmet verme kapasitesine sahip. Hattımız Eski Foça ve Yeni Foça olmak üzere ikiye ayrılıyor. Foça'da bulunan 17 kuyudan sular alınarak artıma tesisimizde arıtılıyor ve pompalar yardımıyla Foça'nın su şebekesine veriliyor. Enerji kesintisi olsa dahi jeneratörler yardımıyla biz hattı besliyoruz ve su kesintisine sebebiyet vermiyoruz. Bu tesis açılmadan önce su sıkıntısı yaşıyorduk. Eskiden musluklardan su içemiyorduk. Artık Foça'da böyle bir sorun kalmadı. Avrupa standartlarında üretim yapan bir tesis ve gün içerisinde 5 defa kendi içimizde biyolog arkadaşlarımız suları laboratuvarımızda kontrol ediyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'ndan da düzenli kontroller yapılıyor. A1 Sınıfı'nda su üretebiliyoruz. Yani musluklarınızı açıp gönül rahatlığıyla su içebilirsiniz."

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzsu Genel Müdürlüğü, Şebeke, İzmir, Foça, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Foça'da İçme Suyu Hatları Yenilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:52 Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 4 imza birden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden
11:36 Amerika’da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu Amerika'da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:43 Şanlıurfa’da Bir Kişi Grup Tarafından Ölümüne Darp Edildi Şanlıurfa'da Bir Kişi Grup Tarafından Ölümüne Darp Edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 13:22:45. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Foça'da İçme Suyu Hatları Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement