İzmir Foça'da İçme Suyu Hatları Yenilendi

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün "İzmir İli Foça İlçesi İçmesuyu İnşaatı" projesi ile Foça merkez mahallelerinin tamamı yeni içme suyu hatlarına kavuştu.

İZSU Genel Müdürlüğü, Foçalıların uzun yıllar süren su sorununa neşter vurdu. Çalışmalar kapsamında Eski Foça olarak anılan kesim kesintisiz suya kavuşurken, Yeni Foça'nın yeni şebeke altyapısının da kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

Foça Teknik Amiri Erkin Tepe, "Yeni Foça'nın iletim hattı imalatları devam ediyor. Bu işin yüzde ellisi tamamlandı. Ilıpınarı'nın 3 kilometrelik iletim hattını yaz sonunda tamamlayarak bölgenin içme suyu iletim hattını tamamen yenilemiş olacağız. Vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyu hizmeti vermek için yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

150 bin kişiye hizmet verecek kapasiteye sahip

Foça İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yaklaşık bir yıldır bölgeye hizmet verdiğini belirten İZSU Genel Müdürlüğü'nde görevli Kimya Mühendisi Gizem Dağlı, şu bilgileri verdi:

"Gerenköy Mahallesi Yapalak mevkiinde 51 bin metrekare alanda inşa edilen tesisimiz Foça ilçesinin tamamına hizmet vermekle birlikte yaz aylarında artan nüfus da dikkate alınarak yaklaşık 150 bin kişiye hizmet verme kapasitesine sahip. Hattımız Eski Foça ve Yeni Foça olmak üzere ikiye ayrılıyor. Foça'da bulunan 17 kuyudan sular alınarak artıma tesisimizde arıtılıyor ve pompalar yardımıyla Foça'nın su şebekesine veriliyor. Enerji kesintisi olsa dahi jeneratörler yardımıyla biz hattı besliyoruz ve su kesintisine sebebiyet vermiyoruz. Bu tesis açılmadan önce su sıkıntısı yaşıyorduk. Eskiden musluklardan su içemiyorduk. Artık Foça'da böyle bir sorun kalmadı. Avrupa standartlarında üretim yapan bir tesis ve gün içerisinde 5 defa kendi içimizde biyolog arkadaşlarımız suları laboratuvarımızda kontrol ediyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'ndan da düzenli kontroller yapılıyor. A1 Sınıfı'nda su üretebiliyoruz. Yani musluklarınızı açıp gönül rahatlığıyla su içebilirsiniz."