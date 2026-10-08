İzmir Gazeteciler Cemiyeti Balıkesir'de Basın Akademisi'nde yapay zeka eğitimi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Balıkesir'de Basın Akademisi'nde yapay zeka eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Balıkesir\'de Basın Akademisi\'nde yapay zeka eğitimi verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinin desteğiyle Balıkesir'de Basın Akademisi düzenledi. İGC Başkanı Dilek Gappi, yapay zeka eğitimleriyle mesleği korumayı ve yapay zekanın tehlikelerine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinin desteğiyle Balıkesir'de "Basın Akademisi" düzenledi.

İGC Başkanı Dilek Gappi, Balıkesir ve İzmir'den gazetecilerin katılımıyla bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, gazetecilerin eğitiminin önemli olduğunu söyledi.

Projeyi, donanımlı gazeteci yetiştirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Gappi, şöyle konuştu:

"Yapay zeka eğitimlerini veriyoruz. Yapay zekayı kullanalım diye değil. Yapay zekanın tehlikelerine karşı dikkatli olalım. Mesleği koruyalım. Yapay zekadan mesleğimiz için gerektiği kadar yararlanabilelim. Türkiye'de gazetecilik her şeyden önce bir yasal sorun. Yasal boşluğumuz var. Gazeteciliğin tanımı yeniden yapılmalı ve bu yapılıncaya kadar hem yasal hem de hukuki olarak boşluklarını doldurmak gerekiyor. Yeni bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Maalesef ulusalda baktığımızda gazeteciyi koruyan birçok nokta yok."

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir de gazetecilerin daima dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

İzmir'i kardeş şehir olarak gördüklerini ifade eden Demir, "Gazeteciliğin farklı bir yol alacağı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte hepimizin birlikte dayanışmaya daha sıkı işbirliğine ihtiyacımız var. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne bu projenin Balıkesir'de gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Program, konuşmaların ardından İGC Üyesi Mustafa Cem Özer ve İGC Dijital Medya Danışmanı Levent Özen'in yapay zekaya ilişkin eğitimiyle devam etti.

Kaynak: AA
Yapay ZekaBalıkesirEğitimGüncelMedyaİGCSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Özlem Zengin’den ’fon krizi’ çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum
İzmir’de Cemil Tugay protestosunda gerginlik Vatandaşlardan YENİ Parti’ye soğuk duş İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş
Bakan Bolat’tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
Trump: İran’dan ayrılacağız ve petrol düşecek Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek
Beyaz Saray’da gözler ona çevrildi Kim olduğu ortaya çıktı Beyaz Saray'da gözler ona çevrildi! Kim olduğu ortaya çıktı
Galatasaray’a piyango vurabilir Barcelona’da sürpriz karar Galatasaray'a piyango vurabilir! Barcelona'da sürpriz karar
10:43
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
10:33
İstanbul’da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor
10:14
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor Milli Takım’a bir kötü haber daha
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor! Milli Takım'a bir kötü haber daha
09:41
Fon krizinde Bülent Turan’dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
09:06
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 10:59:44. #.0.2#
SON DAKİKA: İzmir Gazeteciler Cemiyeti Balıkesir'de Basın Akademisi'nde yapay zeka eğitimi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei