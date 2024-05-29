İzmir Gazeteciler Cemiyeti Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda AA Muhabirleri 6 Dalda Ödül Aldı - Son Dakika
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İzmir Gazeteciler Cemiyeti Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda AA Muhabirleri 6 Dalda Ödül Aldı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması\'nda AA Muhabirleri 6 Dalda Ödül Aldı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda AA muhabir, fotomuhabiri ve kameramanları 6 dalda ödüle layık görüldü. Yarışmada TV Haber, TV Program, Haber, Röportaj-Söyleşi, Fotoğraf, Görüntü, Radyo-Haber-Program, Sayfa Düzeni, Spor Haberi ve Spor Fotoğrafı kategorilerinde ödüller verildi.

29.05.2024 15:48
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İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda AA muhabir, fotomuhabiri ve kameramanları 6 dalda ödüle layık görüldü.

İGC'den yapılan açıklamada, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Uluslararası Basın Merkezi'nde toplanan ihtisas jürileri 2023 yılının en başarılı çalışmalarını, "Gazetecilik" ve "Gazetecilik Teşvik" alanlarında değerlendirdi.

Gazetecilik Yarışması'nda 10 kategoride toplam 11 eser, Gazetecilik Teşvik Yarışması'nda ise 9 kategoride 9 eser ödül aldı.

Yarışmada AA muhabir, fotomuhabiri ve kameramanları toplam 6 dalda ödüle layık görüldü.

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda dereceye girenler şöyle:

TV Haber: Halil Fidan-Ahmet Turhan Altay (Anadolu Ajansı)

TV Program: Semra Kırışman-İsmail Dostoğlu (TRT Haber Yakın Rotalar)

Haber: Ceyhan Torlak (Sabah Gazetesi)

Röportaj- Söyleşi: Nalan Kolağası İmre (KNK Dergi)

Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş (Anadolu Ajansı)

Görüntü: Orhan Fatih Doğan (Anadolu Ajansı)

Radyo-Haber-Program : Dorukhan Yılmaz (TRT Radyo 1)

Sayfa Düzeni: Yasemin Öznur (Yeni Asır Gazetesi)

Spor Haberi: Mustafa Köprülü (Demirören Haber Ajansı)

Spor Fotoğrafı: Emre Tazegül (İZ Gazete)

Spor Fotoğrafı Jüri Özel : Emin Mengüarslan (Anadolu Ajansı)

Güncel Spor Yazıları: Halil Fincan (Yeni Asır Gazetesi)

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Teşvik yarışmasında dereceye girenler ise şöyle:

Haber: Yaren Güzelkan (İLKSES Gazetesi)

Röportaj-Söyleşi: Kardelen Buğday (www.yenibakis.com.tr)

Güncel Yazılar: Nurcan Etik (Yenigün Gazetesi)

TV Program: Hüseyin Demir (İLKSES TV)

Görüntü: Ahmet Turhan Altay (Anadolu Ajansı)

Fotoğraf: Lokman İlhan (Anadolu Ajansı)

Radyo-Haber-Program: Nurhak Sarıkaya (TRT Türkü)

Spor Haberi: Berke Özbay (Yeni Asır Gazetesi)

Spor Fotoğrafı: Doğancan Bingöl (Yeni Asır Gazetesi)

Yarışmada, Gazetecilik Güncel Yazı, Teşvik Güncel Spor Yazıları ve Sayfa Düzeni kategorilerinde ödüle değer eser bulunamadı.

Kaynak: AA

Hasan Tahsin, Radyo, Spor, İGC, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Gazeteciler Cemiyeti Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda AA Muhabirleri 6 Dalda Ödül Aldı - Son Dakika


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