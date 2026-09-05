İzmir Gaziemir'de iki sürücü cep telefonuyla görüntülendi, polis harekete geçti
İzmir'in Gaziemir ilçesinde iki sürücü, otomobilleriyle Irmak Mahallesi 700 Sokak'ta drift attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis sürücülerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde iki sürücünün otomobiliyle sokakta drift attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüde, Irmak Mahallesi 700 Sokak'ta iki farklı otomobille drift atılması yer aldı.
Polis, sürücülerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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