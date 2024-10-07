İzmir Havalimanı'nda 18,5 Kg Kaçak Altın Ele Geçirildi

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İzmir'de hava limanında düzenlenen operasyonda 18,5 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi, gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, analiz ve istihbari çalışmalar doğrultusunda, Dubai'den İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcuyu durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında ve onları karşılamaya gelen 2 araçta yapılan aramalarda, her biri yaklaşık 110 gram ağırlığında 82 külçe altın, 18 oyun konsolu ve kolu ile 3 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan, alınan mahkeme kararıyla yapılan cerrahi müdahale sonucunda zanlıların vücutlarından her biri yaklaşık 110 gram 84 altın çıkarıldı.

Ele geçirilen toplam 18,5 kiloluk altının yaklaşık piyasa değerinin 55 milyon lira olduğu belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kadın ve onlara yardım ettiği tespit edilen 1 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.