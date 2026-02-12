İzmir İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

METEOROLOJİ, İzmir için bu akşam saat 22.00'den itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıp, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre; kentte bu akşam saat 22.00'den itibaren İzmir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), iç ve güney kesimlerinde (Seferihisar, Menderes, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Beydağ, Kiraz) yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışın cuma günü saat 21.00 sıralarından sonra etkisini kaybetmesi beklendiği belirtildi. Sel, su baskını, taşkın, toprak kayması, heyelan yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.