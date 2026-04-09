İzmir'de Atlı Polisler Hem Güvenlik Sağlıyor Hem İlgi Topluyor

İzmir'in sahil şeridinde görev yapan atlı polisler, bölgede güvenliği sağlarken vatandaşların ilgisini topluyor. Kentte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı olarak 2001 yılında kurulan Atlı Polis Grup Amirliği, Bostanlı-Karşıyaka sahili, Alsancak-Konak ve İnciraltı-Balçova kıyı kesiminde önleyici hizmet faaliyetleri yürütüyor. Biri komiser 15 polis memuru ile 8 attan oluşan birimde, her devriye görevi öncesi atlar eğitimden geçiriliyor ve ses, ışık, ateş gibi dış etkenlere karşı adaptasyonları sağlanıyor.

Atlı polisler, ihtiyaç duyulduğunda stadyum çevresi ve toplumsal olaylarda da görev alıyor. Görevleri sırasında vatandaşların ilgisiyle karşılaşan polisler, fotoğraf isteklerini geri çevirmiyor ve çocuklarla sohbet ediyor. Atlı Polis Grup Amiri Ahmet Serkan Nar, atlı birliklerin toplumla iç içe görev yapma açısından önemli olduğunu belirterek, personelin gönüllülük esasına göre seçildiğini ve 4 aylık bir kurs sürecinden geçtiğini ifade etti.

Ekipteki tek kadın polis memuru Esra Şafak, atları ailesi gibi gördüğünü ve görevdeyken birbirlerinin hislerini iyi anladıklarını söyledi. Vatandaşlar da atlı polislerin güven ve mutluluk kaynağı olduğunu dile getiriyor, çocukların onları çok sevdiğini vurguluyor.