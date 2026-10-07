İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı

İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı gözaltına alınmış oldu.
3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZATINA ALINDI
İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı gözaltına alınmış oldu.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: DHA
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