İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı

3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZATINA ALINDI

İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı gözaltına alınmış oldu.

Tolga TAHÇI/İZMİR,