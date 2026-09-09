İzmir\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlamaları başladı.

Program kapsamında Türk ordusunun 104 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergahta "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Basmane Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe katılan çok sayıda vatandaş, 350 metrelik Türk bayrağını omuzlarında Cumhuriyet Meydanı'na kadar taşıdı.

Bandonun çaldığı İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı eşliğinde gerçekleştirilen kutlamaya çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Korteje, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Yeni Parti İzmir milletvekilleri Seda Kaya Ösen ve Ednan Arslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile bazı ilçe belediye başkanları da katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hükümet Konağı'na Türk bayrağı çekildi

Kutlama programı Konak Atatürk Meydanı'ndaki Hükümet Konağı önünde devam etti.

Buradaki törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Protokol üyelerinin alandaki yerini almasının ardından temsili süvari birlikleri İzmir'in kurtarılmasını canlandırdı.

Birliklerin Hükümet Konağı'na girmesiyle Türk bayrağı İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Törende Vali Elban, süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ise birlik komutanına plaket verdi.

Kutlama programı daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklerle devam etti.

Etkinlikler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde tebriklerini ileten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İzmir'in bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, İzmir'in kurtuluşun, kuruluşun ve Cumhuriyetin şehri olduğunu belirtti.

Milli Mücadele için herkesin büyük fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Tugay, "Anadolu'nun kadınları cephane taşıdı. Köylüler elindeki ekmeği ordusuyla paylaştı. Gençler cephelere koştu. Analar evlatlarını vatana emanet etti. İsmini bilmediğimiz milyonlar aynı bağımsızlık, özgürlük ülküsünün etrafında birleşti. Bir millet vatanına ve geleceğine sahip çıktı. Bir millet kendi kaderini, kendi elleriyle yazdı. Bir millet esarete, cesaretle karşılık verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyüyen o irade, Büyük Taarruz ile zafere ulaştı. 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri' emri bütün Anadolu'nun yıllardır beklediği kurtuluşun sesiydi. O ses İzmir'de yankılandı." dedi.

Halk oyunları gösterisi ve bando takımının müzik dinletisi ile devam eden programda, "Milli Vefa Pedalı Bisiklet Turu" kapsamında 26 Ağustos'ta Anıtkabir'den alınan Türk bayrağını yaklaşık 600 kilometre pedal çevirerek kente getiren Orhan Kotluk, bayrağı İzmir Valisi Süleyman Elban'a takdim etti.

Kutlamalar kapsamında ayrıca Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, İzmir semalarında hava gösterileri sergileyecek, atlı süvari birliklerinin yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanı'ndan Kültürpark Lozan Kapısı'na uzanacak fener alayı gerçekleştirilecek.