İzmir\'in Efsane Başkanı Ahmet Piriştina, 21. Yılında Anıldı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken 2004'te hayatını kaybeden Ahmet Piriştina, ölümünün 21. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, " Türkiye'ye örnek bir belediye başkanı oldu. Yeri hiçbir zaman doldurulamadı" dedi.

"İzmir'in Efsane Başkanı" olarak anılan ve 2004 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken kalp krizi sonucu hayata veda eden Ahmet Piriştina, ölümünün 21. yılında mezarı başında anıldı.

Aşağı Narlıdere Mezarlığı'ndaki anma törenine Ahmet Piriştina'nın oğlu Levent Piriştina ve eşi Ahu Piriştina, kız kardeşi Mergim Gülmen, kuzeni Görsev Piriştina, yeğeni Aylin Başeğmez, damadı Aykut Yaman, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve eski CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ile sevenleri katıldı.

Törende konuşan Levent Piriştina, geçen hafta hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak, "Bunlar tarifi mümkün olmayan acılar. Geçen hafta çok melun bir olay yaşadık. Gencecik, tertemiz yürekli, gülen yüzlü, insanca, mertçe, halkı için mücadele eden bir dost kaybettik. Ona da Allah'tan rahmet ve ailesine sabırlar diliyorum. Onları çok iyi anlıyorum. Böyle insanları o gün de yalnız bırakmadınız, 21 yıl sonra bizleri de yalnız bırakmıyorsunuz. Kalplerde bunu bırakabilmek, insanların destek olduğunu görmek bizlere çok kuvvet verdi. Hepinize çok minnettarız" dedi.

Tugay: "Her zaman İzmir'in efsane başkanı olarak hatırlanacak"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ise Ahmet Piriştina'nın yerinin doldurulamayacağını belirterek, şunları söyledi:

"21 yıl sonra onu hala yeni kaybetmiş gibi hatırlıyoruz, seviyoruz. Kalbimizde yaşıyor. İzmir'e yaptığı hizmetleri unutmak mümkün değil. O gün yaptığı hizmetler bugün dahi pek çok insanın hayatında şehrimizde varlığını devam ettiriyor. Biz de onun bıraktığı mirası taşımaya, bıraktığı bayrağı daha ileri götürmeye çalışıyoruz. Ama bizi bugün buraya getiren şey, şehre yaptığı hizmetlerden çok bu şehrin her insanının akrabası, büyüğü, kardeşi gibi davranmış olması. Bu mütevazı duruşuyla beraber çocuklarla çocuk, yaşlılarla yaşlı olması ve herkesin ailesinden bir birey gibi yaşaması ve bu şekilde kendini sevdirmesiydi. O yönüyle hepimize örnek oldu. Türkiye'ye örnek bir belediye başkanı oldu. Yeri hiçbir zaman doldurulamadı, bundan sonra da doldurulabileceğini sanmıyorum. Ahmet Piriştina çok özel bir başkandı. Bizden sonraki nesillerde de her zaman İzmir'in efsane başkanı olarak hatırlanacağına hiçbir şüphem yok."

Törende ayrıca Ahmet Piriştina'nın geçtiğimiz yıl vefat eden eşi Mine Piriştina da anıldı. Sevenleri, merhum ve merhumenin mezarlarına karanfil bıraktı.