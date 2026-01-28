İzpa, İzmir'in Geleceği İçin Yol Haritasını Çiziyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzmir Planlama Ajansı (İZPA), Başkan Cemil Tugay'ın göreve gelmesiyle birlikte kentin gelecek vizyonunu şekillendiren stratejik çalışmaların merkezinde yer aldı. Eylem planları, raporlar ve katılımcı modellerle kentin önümüzdeki dönemdeki yol haritasına yön veren İZPA, sürdürülebilir ve dirençli bir İzmir için kilit bir rol üstleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından etki alanı genişletilen İzmir Planlama Ajansı (İZPA) kentin gelecek vizyonuyla ilgili önemli çalışmalara imza attı. İZPA, bu dönemde beş stratejik eylem planı üretti. Kentin sorunlarını, kentte yaşayanlarla birlikte ele alma hedefiyle çok sayıda panel, atölye ve buluşma düzenledi. 2054 İzmir Nazım İmar Planı'na altlık teşkil edecek sosyal, ekonomik ve teknik analizler gerçekleştirildi. "İzmir için ne yapılmalı" sorusu etrafında ilerleyen çalışma, iyi yaşam şehirciliğine odaklanıyor. Katılımcı süreçlerle oluşturulacak planla, İzmir'in gelişimi bütüncül biçimde izlenebilir hale gelecek. İZPA tarafından yerel demokrasinin güçlendirilmesi yönündeki adımlardan biri olarak "Kent Denetçileri" uygulaması da başlatıldı. Proje kapsamında beş bölgede sahaya inildi. Türkiye'de ilk kez uygulanan ve bu kapsamdaki tek belediye projesi olan çalışma kapsamında yurttaşların yaşadıkları kentte sadece gözlemci değil, denetleyici ve karar verici olmasının önü açıldı.

"Yurttaş Meclisleri olarak yaygınlaştıracağız"

İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, kentin geleceğinin bilimsel, veri odaklı ve katılımcı yaklaşımlarla şekillendirildiğini belirtti. Sosyal, ekonomik ve çevresel dinamiklerin gözetilerek, sürdürülebilir kalkınmanın ve sağlıklı bir kent yaşamının teşvik edilmesi amacıyla çözümler üretildiğini söyleyen Velibeyoğlu, "İZPA, Cemil Tugay Başkanımızın öncülüğünde yeniden yapılandırıldı. Bir buçuk yıllık süreçte önemli çalışmalara imza atıldı. Veri odaklı analize yoğunlaştık. Katılımcı bir yaklaşımla 30'un üzerinde rapor ürettik, 50'nin üzerinde panel ve çalıştay gerçekleştirdik. İnsanlarla birlikte veri oluşturmak, ihtiyaçları tespit etmek için çalıştık. Kent Denetçileri programı, AB destekli bir proje oldu. Proje, insanların kente bakış açısını değiştirme konusunda katkı vericiydi. Önümüzdeki dönemde bunu Yurttaş Meclisleri olarak yaygınlaştıracağız. Nazım İmar Planı çalışmaları yaptık. Bu plan, kentimizin 30 yıl içinde nasıl gelişeceğine dair önemli ipuçları verecek. Kentin havzalarını yeniden ele alacağımız bir yerel kalkınma çalışmasını yürütüyor olacağız" dedi.

"Kentin ufkuna bakıyoruz"

Kentin aktörleriyle birlikte 2030'da kentin iklim nötr, karbonsuz, çevreye duyarlı bir biçimde gelişimi için katkı sağlayacak çalışmaları da yürüttüklerini belirten Velibeyoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"2030, 2054 ve 2074 ufuklarına bakıyoruz. Kent nereye gidecek, nereler gelişecek, su kaynaklarına, ormana, yaşam alanlarına, depreme duyarlı kent gelişimi nasıl gerçekleştirilecek? Yol gösterici analiz ve raporlamaları yapıyoruz. Sonra geriye gidip ilk atmamız gereken adım nedir, onu tespit etmeye çalışıyoruz. İzmir'in dünya kentleriyle birlikte nasıl hareket etmesi gerektiğini anlamaya, aktarmaya çalıştığımız bir çalışma" ifadelerini kullandı.

Yeni adımlar, yeni hedefler

İZPA, 2026 hedeflerini de belirledi. Elde ettiği birikimi daha da ileri taşımayı amaçlayan kurum; katılımcı planlama, veri temelli analiz, ortak akıl üretimi ve uygulamaya dönük politika geliştirme ekseninde adımlar atacak. İZPA tarafından, İzmir'in uzun vadeli vizyonu için yeni raporlar ve eylem planları üretilecek.

İZPA'nın vizyonu hakkında

İZPA; kenti yenilikçi, öğrenen ve küresel ölçekte rekabet edebilir bir hale getirmek amacıyla uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi stratejik öncelik olarak görüyor. Stratejik ortaklıklar, protokoller ve bilgi paylaşım mekanizmalarıyla kentin uluslararası ağlardaki etkileşimi artırılırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde çok taraflı iş birlikleri ile uluslararası temsiliyet güçlendiriliyor. Bu yaklaşım, sadece temsille sınırlı kalmayıp, kentin ekonomik, sosyal ve çevresel dönüşümünü destekleyen yenilikçi projelere de zemin hazırlıyor. Süreç, başarılı ulusal ve uluslararası örneklerin analiz edilip İzmir'e özgü stratejilere uyarlanmasıyla, etkili çözümlerin yerel ölçekte sürdürülebilir biçimde uygulanmasını sağlıyor.