İzmir'in göbeğinde çöp alanından ürküten görüntü

Gaziemir Sarnıç bölgesindeki çöp dağları hem halk sağlığını hem de çevreyi tehdit ediyor

İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesindeki yeşil alana bırakılan çöp ve moloz yığınları hem halk sağlığını hem de çevreyi tehdit ediyor.

Gaziemir'e bağlı Sarnıç semtinde okul ve iş yerlerinin bulunduğu yeşil alan, Gaziemir Belediyesi'nce geçici atık depolama alanı olarak kullanılıyor. Hem halk sağlığını hem de çevreyi tehdit eden moloz ve çöp yığınlarının neden olduğu çirkin manzara, kötü kokular bölgede yaşayan vatandaşları rahatsız ediyor. Çöp yığınları, yaşanabilecek bir yangın felaketine karşı adeta davetiye çıkarıyor.

"CHP'li belediyeler çevrecilik konusunda mangalda kül bırakmıyorlar"

Sarnıç bölgesinde daha önce de vahşi çöp depolama alanı tespit ettiklerini belirten AK Parti Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Ünal İnan Atmaca, "Geçtiğimiz günlerde Gaziemir Belediyesi'nin yine Sarnıç bölgesinde vahşi depolama yaptığı bir alanı tespit etmiştik. Bugün maalesef bu alanın ikincisinin de Sarnıç'ta olduğunu görüyoruz. Bu her fırsatta Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin çevreci söylemleri ile uyuşmayan bir tablo. Biliyorsunuz çevrecilik konusunda mangalda kül bırakmıyorlar ama sonuçta yaptıkları iş de burada ortada. Her türlü yanıcı parlayıcı, belki kimyasal içeren bir sürü maddeler var ve bunlar burada insanlarımızın çalıştığı, üretim yaptığı yerlerin ortasında, fabrikaların ortasında maalesef insanların hem mal varlıklarına hem can varlıklarına kasteden bir tehlike oluşturuyor. Hatta biraz önce bir fabrika sahibi ile görüştük. Yurt dışından gelen misafirlerin bunu bir türlü anlayamadığını, akıllarını almadığını ifade ettiler. Bu da tabii ülkemiz adına da çok üzücü bir durum" dedi.

"Çöp atıkları hem çevreye hem de yeraltı sularına zarar veriyor"

Gaziemir Belediyesinin resmi açıklamasında çöp atıklarının geçici olarak bölgeye bırakıldığını ancak bir yıldan fazladır çöplerin burada bulunduğunu aktaran Atmaca, "Belediye resmi açıklamasında şunu söylüyor. İşte atıkları topladıklarını, geçici olarak burada depoladıklarını ve ayrıştırdıktan sonra Büyükşehir Belediyesine ait alanlara aktarma yaptıklarını söylüyorlar. Ama buradaki atıklar bir yıldan beri böyle. Belki bir yıldan da fazla olabilir. Yani yeni seçilen Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık maalesef bu konuda böyle bir aymazlık içerisinde çevreye verdiği zararın da belki farkında değil ama biz bunları uyarmakla mükellefiz. Biz bunları dile getiriyoruz. Sarnıç'ımız adına, Gaziemir'imiz adına, İzmir'imiz adına üzülüyoruz. Asıl tehlike tabii ki yani koku ve kimyasal boyutu var ama Sarnıç bölgesi Tahtalı Barajı koruma alanı içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla yani bu tüm burada gördüğünüz fabrikaların bir altyapı sistemiyle atıkları toplanıyor. Dolayısıyla buradaki açık alanda bu şekilde vahşi bir şekilde depolanmış bu maddelerin üzerine yağan yağmurlarla birlikte yeraltı sularının kirletilmesine sebebiyet veriyor. Yani Sarnıç'ın aslında kelime anlamı da su deposudur. O yüzden bu vahşi atık depolama alanının çevreye verdiği zarara paralel olarak bir de yeraltı sularına verdiği zararlar var" diye konuştu.

"Can güvenliğine zarar verebilecek hususlar konusunda Gaziemir Belediye Başkanı'nı uyarıyoruz"

Atıkların bırakıldığı bölgede herhangi bir koruyucu önlemin alınmadığına dikkat çeken Atmaca, "Bir diğer bir asıl üzerinde durmamız gereken konu da; etrafında herhangi bir bariyer, bir tel örgü ya da girişi engelleyecek bir engel maalesef yok. Dolayısıyla buraya gece veya günün herhangi bir vaktinde veya hafta sonu getirilip çok farklı atıklar atılabilir. ve bunun da sorumlusu Gaziemir Belediyesidir, İzmir Büyükşehir Belediyesidir. Bundan dolayı kaynaklanacak her türlü can ve mal güvenliğine zarar verebilecek hususlar konusunda Gaziemir Belediye Başkanı'nı buradan uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

"En temel görevini yapamıyorsa o başkanın istifa etmesi gerekir"

İzmir'in farklı belediyelerinde de çöp sorunlarının yaşandığını kaydeden Atmaca, "İzmir'de zaten son dönemde ilçe belediyelerinde biliyorsunuz hem maaşların ödenmemesi sebebiyle grevler ve çöp toplanmaması söz konusuydu. Aslında belki de Gaziemir Belediyesi de maaşları yarım yatırdığı için bunları bu şekilde getirip kısa metrajda mazot masrafı olmasın diye bu şekilde depoluyor olabilir. Çöp toplamak belediyelerin en temel görevlerinden bir tanesi. Eğer en temel görevini bir belediye yapamıyorsa o başkanın istifa etmesi gerekir diye düşünüyorum" dedi.

Bölgede okulların ve fabrikaların bulunduğunu belirten Atmaca, "Karşı tarafta okul da var. Yani burada her tarafa gerçekten çok ciddi zararlar verebilecek bir pozisyonda ve burası kamuya terkli bir alan. Yani Gaziemir Belediyesi bu alan bu şekilde kullanma lüksüne sahip değil. Buradaki insanların, okuldaki çocukların, fabrikalardaki çalışan yurttaşlarımızın kullanımına yönelik burada bir yeşil alan, bir park düzenlemesi yapılması gerekirken bu şekilde çöp dağlarının yığılması Gaziemir Belediyesi adına bir utançtır" diye konuştu.