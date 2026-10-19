İzmir'in ilçelerinde Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
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İzmir'in ilçelerinde Muhtarlar Günü kutlandı

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İzmir'in Ödemiş, Bayındır ve Kiraz ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş, Bayındır ve Kiraz ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ödemiş'te Muhtarlar Derneği Başkanı ve İnönü Mahallesi Muhtarı Nihat Savuran, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Savuran, 1829 yılına uzanan muhtarlık müessesesinin yerel demokrasinin temsilcilerinden biri olduğunu belirtti.

Muhtarların millet ile devlet arasında bir gönül köprüsü kurduğunu ifade eden Savuran, vatandaşların talep ve beklentilerini kamu kurumlarına ilettiklerini kaydetti.

Törene Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bayındır'da ise Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cevher, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Cevher, muhtarların devlet ile halk arasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Muhtarların mahalle ve köy sakinlerinin sevinç ve üzüntülerini paylaştığını ifade etti.

Törene Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Belediye Başkanı Davut Sakarsu, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile belediye meclis üyeleri katıldı.

Kiraz'da da Şehit Birol Uysal Parkı'nda tören düzenlendi.

Kiraz Muhtarlar Derneği Başkanı Hulisi Çetin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Programda saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Törene Kiraz Kaymakamı Ebubekir Erdoğan, Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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