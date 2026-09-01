İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yeni adli yıl törenle başladı, Başsavcı Bilen ve Kaymakam Daştan hayırlı olsun dileklerinde bulundu - Son Dakika
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yeni adli yıl törenle başladı, Başsavcı Bilen ve Kaymakam Daştan hayırlı olsun dileklerinde bulundu

İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde yeni adli yıl törenle başladı, Başsavcı Bilen ve Kaymakam Daştan hayırlı olsun dileklerinde bulundu
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yeni adli yılın başlaması dolayısıyla adliyede tören düzenlendi. Programa Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Başsavcı Bilen, konuşmasında yeni adli yılın ilçeye ve hukuk camiasına hayırlı olmasını diledi. Ayrıca Kemalpaşa Kaymakamı Okan Daştan, Başsavcı Bilen'i makamında ziyaret ederek adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Adliyedeki programa Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, hakimler ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Programda konuşan Başsavcı Bilen, yeni adli yılın ilçeye ve hukuk camiasına hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Daştan'dan ziyaret

Kemalpaşa Kaymakamı Okan Daştan da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Başsavcı Bilen'i makamında ziyaret etti.

Daştan, adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yeni adli yıl törenle başladı, Başsavcı Bilen ve Kaymakam Daştan hayırlı olsun dileklerinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yeni adli yıl törenle başladı, Başsavcı Bilen ve Kaymakam Daştan hayırlı olsun dileklerinde bulundu - Son Dakika
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