İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yeni adli yıl törenle başladı, Başsavcı Bilen ve Kaymakam Daştan hayırlı olsun dileklerinde bulundu
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yeni adli yılın başlaması dolayısıyla adliyede tören düzenlendi. Programa Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Başsavcı Bilen, konuşmasında yeni adli yılın ilçeye ve hukuk camiasına hayırlı olmasını diledi. Ayrıca Kemalpaşa Kaymakamı Okan Daştan, Başsavcı Bilen'i makamında ziyaret ederek adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
Adliyedeki programa Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, hakimler ve savcılar ile adliye personeli katıldı.
Programda konuşan Başsavcı Bilen, yeni adli yılın ilçeye ve hukuk camiasına hayırlı olmasını diledi.
Kaymakam Daştan'dan ziyaret
Kemalpaşa Kaymakamı Okan Daştan da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Başsavcı Bilen'i makamında ziyaret etti.
Daştan, adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
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