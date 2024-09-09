İzmir\'in Kurtuluşu İçin Zafer Yürüyüşü

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İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü etkinlikleri, Zafer Yürüyüşü ile başladı. 7'den 70'e İzmirlilerin katıldığı yürüyüşte, 350 metrelik dev Atatürk posteri taşındı.

İzmir'in işgalden kurtulduğu 9 Eylül 1922'nin 102'nci yıl dönümü, valilik koordinesinde kutlanmaya başlandı. Kutlamalar Zafer Yürüyüşü ile başlarken, İzmirliler Basmane Polis Merkezi önünde saat 09.00 sıralarında yürüyüş için toplandı. Yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anafartalar Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı arasında geçen yürüyüşte 350 metrelik dev Atatürk posteri taşınırken, bando takımı da eşlik ederek renk kattı. 7'den 70'e bölge halkı, yol kenarlarından ve binalardan Türk bayrakları sallayıp, kentin kurtuluşunu kutladı. Topluluğun Cumhuriyet Meydanı'na ulaşmasıyla yürüyüş son buldu. Ardından meydanda gerçekleştirilecek Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine geçildi.