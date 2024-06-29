İzmir'in Tire ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

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İzmir'in Tire ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hasançavuşlar Mahallesi Mersindere mevkisindeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tire Kaymakamı Vural Karagül ile Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da bölgede çalışmaları takip etti.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.