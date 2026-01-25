İzmir'in Renkleri Büyükşehir Fidanlıklarında Filizleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'in Renkleri Büyükşehir Fidanlıklarında Filizleniyor

25.01.2026 10:05  Güncelleme: 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, fidanlıklarında yetiştirdiği bitki türleri ile kentin yeşil alanlarını artırmayı ve korumayı sürdürüyor. Güzelbahçe ve Kentbahçe fidanlıklarında özenle bakılan bitkiler, İzmir'in çeşitli noktalarına dikilmek üzere hazırlanıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlıklarında yetiştirilen onlarca bitki türü, kentin yeşil alanlarına hayat veriyor. Ağaç ve çalı grupları, İzmir'in dört bir yanına dikilmek üzere hazırlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil dokusunu iklim koşullarına uygun, renkli bitkilerle koruyup artırmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı fidanlıklarda, kooperatiflerden temin edilen onlarca bitki türü Güzelbahçe ve Kentbahçe fidanlıklarında özenle muhafaza ediliyor. İzmir'in farklı noktalarında toprakla buluşturulmak üzere hazır bekletilen bitkilerin saksı değişimi, gübreleme, budama, yabani ot temizliği ve genel bakımları titizlikle yapılıyor. Dikime hazır hale getirilen bitkiler, kentin kamusal alanlarında yeşil dokuyu güçlendiriyor.

Yeşil alanların sürekliliği için titiz çalışma

Güzelbahçe Fidanlığı'nda 80 çeşit ağaç, 6 çeşit sarılıcı ve 4 çeşit çalı grubu bitki bulunuyor. Kentbahçe Fidanlığı'nda ise 60 çeşit çalı grubu bitki, 6 çeşit yer örtücü, 8 çeşit sarılıcı, 30 çeşit iç mekan bitkisi ile 3 çeşit yazlık mevsimlik çiçek yetiştiriliyor. Fidanlıklarda görev yapan orman mühendisleri, peyzaj teknikerleri, postabaşı ve saha personeli; bitkisel bakım ve lojistik destek çalışmalarını düzenli olarak sürdürerek, İzmir genelindeki yeşil alanların sürekliliğini sağlıyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe, Belediye, Güncel, İzmir, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in Renkleri Büyükşehir Fidanlıklarında Filizleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 12:52:49. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'in Renkleri Büyükşehir Fidanlıklarında Filizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.