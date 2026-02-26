İzmir'in Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı - Son Dakika
İzmir'in Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

26.02.2026 15:15
İzmir'in yüksek bölgeleri kar yağışıyla beyaza büründü, ulaşım için çalışmalar sürüyor.

İZMİR'in yüksek kesimlerine gece saatlerinde kar yağdı. Yağışla birlikte Ödemiş Bozdağ beyaza bürünürken, Tire de karla kaplandı. Kar yağışı Bayındır, Kiraz ve Kemalpaşa'nın yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

İzmir'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Ödemiş'in Bozdağ ve Gölcük mahalleleri, Bayındır'ın Alankıyı Mahallesi, Beydağ'ın Ovacık Yaylası ile Kiraz'ın Sarısu Mahallesi, beyaza bürüdü. Tire ve Kemalpaşa'da da kar etkili oldu. Ekipler, bölgede ulaşımda sorun yaşanmaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, sürücülerin dikkatli olması konusunda da uyarılar yapıldı. Beyaz örtüyle kaplanan bölgeler güzel manzaralar oluştururken, vatandaşlar kar yağışını cep telefonları ile kaydetti.

Kaynak: DHA

