İzmir Karabağlar'da bankada silahlı rehin alma iddiasına polis müdahalesi sürüyor
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin, özel bankada bir çalışanı silahla rehin aldığı iddiası üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin de geldiği olayda geniş güvenlik önlemleri alındı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka çalışanının rehin alındığı iddiası üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
İlçede İnönü Caddesi'nde bulunan özel bankaya gelen kişinin, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir çalışanı silahla rehin aldığı iddia edildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bankaya özel harekat polisleri de geldi.
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kaynak: AA
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